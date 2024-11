Fonseca attacca a sinistra: scelta presa, l’annuncio su Leao è chiaro

Prima del calcio d’inizio di Real Madrid-Milan ha parlato Paulo Fonseca. Ecco le sue dichiarazioni a Sky Sport

Pochi minuti e Real Madrid-Milan, match valevole per la quarta giornata di Champions League, avrà inizio. E’ tutto pronto per la partita delle partite che si giocherà al Bernabeu.

In casa rossonera, molte delle attenzioni saranno rivolte a Rafa Leao, che torna giocare dal primo minuto dopo le bocciature contro il Napoli e il Monza. Paulo Fonseca ha deciso di tornare a puntare sul connazionale: gli occhi del mondo saranno chiaramente sul numero dieci del Diavolo, che ha voglia di riprendersi la fiducia di tutti. Una fiducia persa nelle ultime gare. E’ la partita giusta per convincere il mister, ma anche quei tifosi che lo hanno abbandonato.

Real Madrid-Milan, però, sarà anche il match di Tijjani Reijnders. L’olandese è migliorato tantissimo in quest’ultimo periodo e le reti arrivate contro il Club Brugge, prima, e il Monza dopo, hanno certificato la crescita esponenziale del giocatore. Oggi tutto il mondo lo guarderà, ma saranno soprattutto i tifosi rossoneri a farlo, sperando che possa fare la differenza. Per molti il centrocampista è capace di spostare l’ago della bilancia.

Ma la lente di ingrandimento stasera sarà rivolta verso tanti: da Christian Pulisic, il leader tecnico sul campo, passando da Mike Maignan e Theo Hernandez. Ovviamente in Spagna avranno un’attenzione particolare soprattutto per Alvaro Morata.

Milan, Fonseca vuole conquistare i tifosi

I tifosi del Milan, inoltre, sperano di essere convinti definitivamente da Paulo Fonseca, che non smette di essere sotto esame.

Lo è anche stasera in un match proibitivo, ma il tecnico portoghese prima del calcio d’inizio dimostra di avere le idee chiare e spiega la propria tattica, con la scelta di puntare su Musah: “L’abbiamo preparato con Yunus pronto a dare una mano ad Emerson Royal per fermare Vinicius – afferma il mister ai microfoni di Sky -. Avremo così una linea a cinque quando servirà“. Questo schieramento, chiaramente, porterà il Milan ad attaccare soprattutto sulla sinistra con Theo Hernandez e Rafa Leao: “Mi aspetto che possano fare la differenza. Difendendo così, creeremo più possibilità a Rafa di essere più libero. E’ una partita buona per far bene, avere la palla e gestirla. Sono positivo. Ho detto ai giocatori che siamo fortunati per avere questi momenti nella nostra vita. Devo sfruttare questa occasione, affrontando la migliore squadra del mondo. E’ un momento per dimostrare il valore di ognuno di noi”