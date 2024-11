Paura in campo e partita sospesa: campionato italiano in ansia

Durante un match di Serie D c’è stato un episodio che ha creato non poco spavento: ecco tutti i dettagli di quanto accaduto.

Attimi di paura quelli vissuti nel corso di Atletico Ascoli-Avezzano, partita valida per decima giornata del girone F del campionato di Serie D. Uno scontro di gioco molto brutto tra due giocatori ha provocato la sospensione e il rinvio dell’incontro.

I protagonisti dell’episodio sono stati il portiere Andrea Esposito (18 anni) e il difensore Alberto Senese (20 anni), entrambi della squadra ospite. Durante un’azione di gioco, nel tentativo di intervenire sulla palla, hanno avuto un impatto violento testa contro testa. Entrambi sono finiti a terra e l’arbitro ha immediatamente compreso che si trattasse di una situazione seria. Il personale medico è intervenuto in maniera tempestiva in campo per prestare soccorso ed evitare conseguenze tragiche.

Atletico Ascoli-Avezzano: le condizioni di Esposito e Senese

Il Corriere Adriatico ha spiegato che la situazione più preoccupante era quella di Esposito: era svenuto e la sua lingua era finita in gola, digrignando i denti ha iniziato a sanguinare. Fondamentale l’intervento della dottoressa Roberta Danieli, anestesista e rianimatrice. Dopo le prime cure presso il campo sportivo “Don Mauro Bartolini”, i due giocatori dell’Avezzano sono stati trasportati al Pronto Soccorso dell’Ospedale “Mazzoni” di Ascoli Piceno.

Il portiere è stato sottoposto a una TAC cranica dalla quale non sono emersi ematomi o emorragie. Per quanto riguarda Senese, anche lui svenuto in campo e poi sottoposto a esami in ospedale, c’è una frattura allo zigomo. Per fortuna la vicenda non è finita in tragedia, ma dopo lo scontro in campo ci sono stati dei minuti davvero di paura. Lo staff medico è stato bravissimo a intervenire rapidamente e a fare quanto necessario. La dottoressa Danieli e il resto dei sanitari intervenuti meritano elogi per il loro operato.

Atletico Ascoli-Avezzano è stata interrotta al 27′ sul risultato di 3-0 per la squadra di casa. Cronache Picene scrive che il Giudice Sportivo deve decidere se assegnare il 3-0 alla squadra marchigiana o far recuperare la partita dal minuto in cui è stata interrotta. L’Avezzano aveva deciso di non proseguire dopo quanto successo e l’arbitro aveva emesso il triplice fischio.