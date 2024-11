Real Madrid-Milan 1-3, cronaca e pagelle: Morata zittisce Madrid, Reijnders incanta. Segnali da Leao

Real Madrid-Milan in diretta, tutti gli aggiornamenti sulla partita di Champions League dal Santiago Bernabeu. Cronaca e pagelle del match

Il Milan scende in campo al Santiago Bernabeu per la quarta giornata di Champions League. Il Real Madrid è ad oggi la squadra più forte del mondo e per questo la più difficile da affrontare. I rossoneri sanno perfettamente che fare risultato qui è difficile se non impossibile ma è necessario dare il massimo per fare una bella figura davanti agli occhi dell’Europa.

L’idea di Fonseca è chiarissima fin dai primi minuti dalla partita: Musah aiuta Emerson Royal in fase difensiva componendo una difesa a cinque senza palla, per poi alzarsi a coprire l’ampiezza con la palla. Una struttura che sembra funzionare nei primi minuti. Dopo più o meno dieci minuti, il Milan trova addirittura in gol del vantaggio: la firma è di Thiaw, che batte di testa Lunin sugli sviluppi di un calcio d’angolo. La reazione del Real Madrid è immediata e Mbappé dopo pochi minuti sfiora subito il pareggio. Che arriva al 22′ su calcio di rigore: Emerson Royal interviene in maniera ingenua ma senza mai toccare Vinicius, ma per l’arbitro è penalty e lo stesso brasiliano realizza. Il Milan però non si scompone e continua a fare la sua partita, e con la palla la squadra di Fonseca sembra avere le idee molto chiare. Al 40′, i rossoneri sono di nuovo avanti: Fofana recupera palla, uno-due fra Morata e Pulisic, palla che arriva al centro a Leao che fa una gran giocata per liberare il tiro, Lunin ribatte e a quel punto arriva in tap-in Morata che non può sbagliare.

Si apre il secondo tempo con la sensazione che il Milan ha grosse possibilità di far male ancora al Real Madrid. I Blancos riescono a creare opportunità pericolose ma Mbappé e compagni non prendono mai la porta. Dall’altro i rossoneri addirittura sprecano, in particolare con Leao che non è lucidissimo nelle scelte. Al 73′ il portoghese, dopo una grande giocata di Reijnders, riceve e riesce finalmente sfondare, per poi trovare di nuovo l’olandese in area che, tutto solo, calcia sotto le gambe di Lunin e firma il clamoroso 3-1. Il Milan sembra in controllo della gara col Real che invece fatica a creare occasioni: annullato dal Var per fuorigioco un gol di Rudiger che aveva fatto spaventare un po’ i rossoneri. Un altro spavento è sul colpo di testa a botta sicura ravvicinato di Brahim Diaz, riflesso incredibile di Maignan. Finisce così, per una serata da sogno.

Real Madrid-Milan, le pagelle

MAIGNAN 7

EMERSON ROYAL 6 (Dal 90′ CALABRIA SV)

THIAW 7,5

TOMORI 7

THEO HERNANDEZ 7,5

FOFANA 7,5

REIJNDERS 8

MUSAH 7,5 (Dal 90′ PAVLOVIC SV)

PULISIC 7 (Dal 70′ LOFTUS-CHEEK 6)

LEAO 7 (Dal 77′ OKAFOR 6)

MORATA 7,5 (Dal 70′ ABRAHAM 6)

Il tabellino di Real Madrid-Milan

Real Madrid (4-3-1-2): Lunin; Lucas Vazquez, Rudiger, Militao, Mendy; Valverde, Modric, Tchouaméni; Bellingham; Mbappé, Vinicius. A disp. Fran Gonzalez, Sergio Mestre, Camavinga, Rodrygo, Arda Guler, Endrick, Vallejo, Ceballos, Fran Garcia, Brahim Diaz. All. Carlo Ancelotti.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Musah, Pulisic, Leao; Morata. A disp. Sportiello, Torriani; Calabria, Pavlović, Terracciano; Loftus-Cheek; Abraham, Camarda, Chukwueze, Okafor. All. Paulo Fonseca.

Marcatori: 10′ Thiaw, 23′ rig. Vinicius, 40′ Morata, 73′ Reijnders