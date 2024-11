Addio a zero, il Milan ne saluta tre: la decisione è presa

E’ già finita l’avventura con il Milan per i tre calciatori. La scelta da parte del Diavolo è stata presa: il punto della situazione

Il 2025 sarà un anno intenso per il Milan. Geoffrey Moncada, Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani sono pronti a vivere un mercato da protagonisti.

Come è noto, il Diavolo sarà chiamato ad acquistare un centrocampista, dopo l’infortunio di Ismael Bennacer. La coperta in mediana è corta e Paulo Fonseca ha dimostrato di fidarsi poco di Younus Musah e soprattutto di Ruben Loftus-Cheek. L’inglese ha dimostrato di non essere proprio il giocatore giusto per le idee del portoghese. Guardare al mercato è dunque un obbligo. La dirigenza rossonera pensa di pescare dalla Serie A per facilitare l’inserimento del calciatore.

Ma il Diavolo potrebbe accogliere anche altri giocatori in altri ruoli. L’idea, d’altronde, di acquistare un nuovo centravanti non può certo essere passata di moda. Il Milan necessità di un elemento che garantisca tanti gol. Alvaro Morata verrà certamente confermato. Discorso diverso, invece, per Tammy Abraham, che sta deludendo le attese: il suo rientro alla base a Roma si sta facendo così sempre più probabile. Difficile che il Milan decida di investire per un giocatore come l’inglese, che guadagna 4,5 milioni di euro netti a stagione.

Calciomercato Milan, via Jovic e altri due: il punto della situazione

In attacco, però, Tammy Abraham non è l’unico pronto a fare le valigie. Anzi. Il candidato numero uno a salutare è Luka Jovic. Il serbo è ormai ai margini del gruppo e potrebbe fare le valigie già durante il mercato di gennaio.

C’è la Juve sulle sue tracce e il giocatore è pronto a ripartire da un’altra squadra. Se l’affare non dovesse concretizzarsi, il Milan lo lascerà andare in estate, non rinnovandogli il contratto. Niente rinnovo di certo anche per Alessandro Florenzi, del quale il club rossonero voleva liberarsi anche lo scorso agosto. Ora l’accordo è in scadenza e le parti si separeranno. Conclusione, molto probabile, identica anche per Davide Calabria, che sta faticando a trovare spazio. Contro il Monza, Paulo Fonseca gli ha preferito addirittura Filippo Terracciano e contro il Real Madrid, invece, ha giocato Emerson Royal, che di fatto è diventato il titolare del Milan. Per il Capitano rossonero, dunque, l’avventura è ormai al capolinea.