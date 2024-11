Allegri riparte a giugno: pronta la super panchina

Niente panchina a stagione in corso per Allegri: il tecnico tornerà ad allenare a giugno, il top club pronto ad affidargli l’incarico

Massimiliano Allegri è ancora senza panchina quando siamo arrivati quasi a metà stagione ed il tecnico toscano sta iniziando a perdere le speranze di poter tornare ad allenare nel corso di quest’anno.

L’ex allenatore della Juventus è in attesa dell’offerta giusta per poter tornare in pista, ma ad oggi nessun club lo ha contattato, decidendo di fare scelte diverse per la propria panchina. Nelle ultime settimane, si era parlato di un possibile approdo di Allegri al Manchester United e l’esonero di Ten Hag aveva dato forza a tale ipotesi. Tuttavia, i Red Devils hanno fatto altre scelte e deciso di affidare la panchina a Ruben Amorim pagando la clausola rescissoria che lo legava allo Sporting.

In Italia, sono scottanti le situazioni per Fonseca e Juric alla guida di Milan e Roma, ma al momento entrambe le società non pensano di esonerare i loro allenatori. Inoltre, entrambe pensano ad altri profili per sostituire i propri tecnici in caso di esonero (si parla di Roberto Mancini per la Roma ndr.) e tutto fa pensare che Allegri difficilmente possa tornare ad allenare in questa stagione.

Per questo motivo, il tecnico livornese sarebbe propenso ad aspettare il termine della stagione, prendendosi un anno sabbatico per poi tornare in pista a giugno dove ci sarebbe un top club pronto ad affidargli l’incarico per il prossimo anno, ovvero il Tottenham

Tottenham, idea Allegri per giugno: il tecnico vola in Premier League

Sfumata la possibilità di allenare il Manchester United, per Massimiliano Allegri restano intatte le speranze di poter allenare in Premier League il prossimo anno. Il tecnico toscano, infatti, è finito nel mirino del Tottenham che sta pensando a lui qualora dovesse separarsi da Ange Postecoglou al termine della stagione.

I risultati ottenuti dal tecnico australiano sono stati fin qui altalenanti e gli Spurs non riescono a restare mai troppo tempo nelle zone nobili della classifica. Nella sua storia, il Tottenham non è mai riuscito a vincere nulla ed il prossimo anno vuole compiere questo importante step affidando la propria panchina ad un tecnico di grande esperienza e che vanta un ricco palmares proprio come l’ex allenatore della Juventus.

Quella di Allegri è, al momento, solo un’idea in casa Tottenham considerato che mancano ancora molti mesi al termine della stagione e nel frattempo Postecoglou potrebbe anche guadagnarsi la riconferma. Tuttavia, l’ipotesi Spurs non è da scartare per Allegri che potrebbe decidere di aspettare giugno per poi volare in Premier League e mettersi alla guida di un club di grande tradizione.