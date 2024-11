Arriva a zero dall’Atalanta: il Milan prepara il super affare

Il Milan ha cominciato a pianificare un colpo a parametro zero. I rossoneri hanno messo nel mirino un giocatore dell’Atalanta in scadenza.

La stagione è in pieno svolgimento e all’apertura del mercato estivo mancano sette mesi. Il Milan, in ogni caso, ha cominciato a riflettere sulle prossime operazioni da concretizzare mettendosi alla ricerca di elementi che possano rendere ancor più competitiva la rosa. Uno dei casting avviati dalla società riguarda il ruolo di terzino destro, alla luce della probabile partenza di Davide Calabria e del deludente rendimento fin qui offerto da Emerson Royal.

Il capitano, come noto, è legato al club fino al 30 giugno 2025 e le parti, nonostante i vari contatti andati in scena, sono rimasti lontani da un accordo. Le interlocuzioni proseguiranno tuttavia, al momento, il divorzio rappresenta lo scenario più concreto. Da qui l’idea del management coordinato da Zlatan Ibrahimovic di prendere un altro cursore, in grado di fornire maggiori contributi in zona offensiva rispetto all’inglese prelevato dal Tottenham (zero gol e nessun assist in 11 apparizioni). I riflettori, in tal senso, risultano puntati su un calciatore militante in Serie A.

Parliamo di Davide Zappacosta, colonna portante dell’Atalanta guidata da Gian Piero Gasperini. L’esterno, nonostante l’età non più verdissima (va verso i 33 anni), continua ad macinare chilometri lungo la fascia garantendo una spinta costante. Il tecnico orobico lo ha impiegato in 13 delle 14 gare affrontate di cui 12 volte da titolare, ottenendo in cambio 2 reti ed altrettanti assist. Un elemento di qualità, grande affidabilità e integro dal punto di vista fisico: tutte caratteristiche molto apprezzate dal Diavolo.

Mercato Milan, in cantiere un colpo a parametro zero: arriva dall’Atalanta

Il suo futuro, attualmente, è tutto da scrivere. Zappacosta, infatti, è in scadenza e, in questi mesi, ha iniziato a guardarsi intorno senza escludere un trasferimento altrove. Il Milan, dal canto suo, ha cominciato a seguirlo valutando in termini concreti la possibilità di acquistarlo a parametro zero. Un colpo ritenuto quanto mai utile dalla dirigenza, vista la grande duttilità del classe 1992 (in grado di giocare anche a destra) e la grande esperienza in ambito internazionale, maturata grazie alle stagioni vissute in passato tra le fila del Chelsea e da ormai qualche anno all’Atalanta.

Per ora si tratta di una suggestione che, però, può davvero trasformarsi in realtà. Il Milan si è iscritto alla corsa e, a breve, provvederà a gettare le basi della trattativa insieme all’agente del calciatore provando a convincerlo ad accettare di sposare la causa rossonera. L’Atalanta è avvertita.