Assalto Bayern Monaco, blitz deciso per un rossonero

Il Bayern Monaco è sempre più interessato ad un giocatore importante del Milan, ma potrebbe essere troppo tardi

Il Milan è in una fase molto delicata della sua stagione. A Cagliari, sabato pomeriggio, l’ultima partita prima della sosta di novembre: i tre punti sono d’obbligo per avvicinarsi ancora di più alle prime posizioni della classifica, considerando che nello stesso turno di campionato ci sarà Inter–Napoli.

Paulo Fonseca sa bene di non poter sbagliare e per questo sceglierà la miglior formazione possibile. Ci sarà senza alcun dubbio Mike Maignan, perno imprescindibile del Milan. Il francese, che contro il Napoli non ha trascorso la sua miglior serata, è stato poi decisivo a Monza: in questa stagione sta trovando più continuità fisica e di prestazione, ed è sempre più fondamentale per la squadra. Lo sa anche la società, che ha avviato da tempo i contatti per il rinnovo ed è molto vicino alla firma. Ogni momento è buono per l’annuncio: l’accordo è a 5 milioni fino al 2028. Ci sono ancora alcuni dettagli da limare ma la strada è tracciata. “Il mio rinnovo non è una priorità, penso solo alla partita”, ha detto prima di Real Madrid–Milan in conferenza. C’è però un club che un tentativo in extremis sta provando a farlo.

Il Bayern Monaco vuole Maignan, ma è troppo tardi

Il Bayern Monaco è di fronte ad un cambio epocale: Manuel Neuer è sempre più vicino al ritiro e la società ha l’arduo compito di doverlo sostituire. Maignan è da sempre un obiettivo e vuole provarci ancora.

I tedeschi infatti stanno pensando ad un nuovo tentativo per acquistare Maignan la prossima estate. Il contratto attuale del francese è in scadenza a giugno 2026 e, come anticipato, c’è una trattativa molto ben avviata per il rinnovo: l’accordo è vicino, Maignan vuole legarsi al Milan ed è pronto a firmare un nuovo contratto con due anni in più e con lo stipendio che merita, visto che oggi il suo ingaggio è ancora lo stesso di quando è arrivato (di poco inferiore ai 3 milioni). Insomma, è davvero tutto pronto, con buona pace del Bayern Monaco che dovrà trovare un’altra soluzione. Mike sarà milanista ancora a lungo, sperando che lo stesso varrà a breve anche per Theo Hernandez, anche lui in scadenza nel 2026 ma, a differenza dell’amico portiere, come annunciato dal suo agente di recente, non ha ancora avanzato una vera e propria trattativa. E lì la situazione sembra essere un po’ più complicata.