Camarda lo ha fatto domenica mattina, rivelazione a sorpresa

Il gesto fatto da Francesco Camarda è un segno di grande maturità da parte del calciatore: ciò potrebbe rappresentare un passo importante nel suo futuro.

In occasione di Monza-Milan fra i convocati del tecnico Paulo Fonseca ha figurato ancora una volta Francesco Camarda. L’attaccante 16enne sta entrando di volta in volta nel giro della prima squadra, che sembra decisa a puntare sul suo talento per il prossimo futuro. Pur non essendo subentrato poi in campo nell’occasione della sfida di Serie A, per il calciatore non stanno mancando le opportunità in un percorso di gestione che lo vede suddividere il tempo fra prima squadra e Milan Futuro.

Subito dopo la sfida contro il Monza di Alessandro Nesta, infatti, il giovane giocatore rossonero ha lasciato il Milan dei grandi e si è messo in auto. Uno spostamento diretto a Pontedera, dove il 2008 ha ritrovato i compagni del Milan Futuro impegnati in campo. Non una novità, come ha poi raccontato l’allenatore della formazione del Milan Futuro, Daniele Bonera.

Questi in conferenza stampa si è soffermato sull’episodio che ha caratterizzato e incuriosito circa Francesco Camarda, spiegando che capita di sovente che i ragazzi rientrino, come accaduto a Pontedera, anche a sera tardi per essere a disposizione del gruppo il mattino seguente: “Fa parte del loro percorso, a 16 anni sono sacrifici che si possono fare. Vorrei essere io al suo posto”. L’allenatore ha spiegato l’episodio, evidentemente anche per evitare ulteriore tensione e attenzione intorno all’attaccante, sebbene positiva: la tranquillità deve regnare sovrana.

Monza-Milan, il gesto di Camarda spiegato da Bonera: cos’è accaduto dopo

Proseguendo nella risposta alla stampa, mister Bonera ha poi aggiunto: “Si tratta di un percorso che deve accompagnare tutti i ragazzi, non solo Camarda. So che lui sta ottenendo molta attenzione e sta vivendo un bel momento, è un patrimonio del nostro calcio. Noi come Milan Futuro cerchiamo di mettere i ragazzi nelle migliori condizioni per migliorare la fase offensiva, dove stiamo producendo poco. Lavoriamo ogni giorno per migliorare”.

Infatti dalla sfida sul campo di Pontedera il Milan Futuro è uscito con un solo punto (1-1), al quale ha contribuito qualche salvataggio importante del portiere Noah Raveyre, il quale ha parato anche un rigore. Mister Daniele Bonera ha poi concluso su Camarda: “Ho la fortuna di allenarlo, cerca di migliorarsi sempre sia con noi che con la prima squadra”.