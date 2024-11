Colpo a zero in Serie A: affare Yerry Mina

Addio al Cagliari da parte di Yerry Mina che può cambiare un’altra volta squadra: in Serie A lo seguono con insistenza.

Certamente non una prestazione banale per l’esperto difensore colombiano Yerry Mina che nel posticipo del lunedì si è rivelato protagonista nella sfida tra Cagliari e Lazio. Fino all’episodio chiave è stato uno dei migliori per il club allenato da Davide Nicola. Poi, però, sono arrivati il calcio di rigore e il cartellino rosso che hanno cambiato tutto.

Due decisioni che hanno fatto discutere, l’operato del direttore di gara Giovanni Ayroldi non è piaciuto alla società rossoblù che nel post gara ha avuto più di qualcosa da recriminare. Al di là del risultato, il club di Nicola sta facendo meglio del previsto e di questo passo potrebbe anche ottenere una clamorosa salvezza. Merito di una squadra pronta a lottare fino all’ultimo.

Tra i protagonisti di questa stagione, come detto, c’è il classe 1994 ex Fiorentina che ha dimostrato di poter essere un valore aggiunto in Serie A. Per questo alcuni club sono tornati a mettergli gli occhi addosso e presto potrebbero soffiare Mina al Cagliari praticamente senza sborsare un euro.

Serie A, Mina lascia il Cagliari: nuovo club in arrivo

Mossa che sta pagando da parte della società isolana che a febbraio scorso ha deciso di puntare sullo svincolato Mina. Difensore che non ha lasciato grandi ricordi alla Fiorentina ma che in terra sarda sta trovando riscatto, al punto che ora su di lui ci sono Bologna e Torino. Due club alla ricerca di un difensore in più che in estate potrebbero decidere di farsi avanti e offrirgli un contratto.

Mina è arrivato a Cagliari il primo febbraio scorso da svincolato ed è riuscito a segnare anche due goal nelle 14 partite giocate. Metà stagione davvero sorprendente per lui che quest’anno sta replicando le buone prove offerte durante lo scorso campionato. Tuttavia, il colombiano ha firmato con i rossoblù fino alla fine dell’anno e il rinnovo potrebbe diventare la seconda scelta per lui.

L’ex viola ha un obiettivo: aiutare il Cagliari a rimanere in Serie A e poi lottare per qualcosa di ancora più importante. Mina vuole passare dalla salvezza alla lotta per l’Europa ed è per questo che in estate potrebbe essere tentato da un nuovo progetto. Il Bologna è forte su di lui e il Torino segue lo svilupparsi della vicenda, chi si qualificherà per una competizione continentale potrebbe essere avvantaggiato nell’acquisto.