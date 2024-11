Dalla Serie B al Milan: il colpo lo suggerisce Inzaghi

Il giocatore potrebbe lasciare la Serie B per sbarcare nel massimo campionato e indossare la maglia del Milan: ecco la situazione

Ormai Pippo Inzaghi sta diventando l’allenatore delle promozioni dalla Serie B alla A. Il tecnico, che ha scritto la storia del Milan, giocando da attaccante, in estate ha deciso di ripartire dal Pisa, squadra con la quale sta guidando il campionato cadetto.

I toscani, dopo dodici giornate, infatti, si trovano in testa alla classifica con ventisette punti, frutto di ben otto vittorie e tre pareggi. Fin qui, dunque, solo una sconfitta, che permette ai nerazzurri di guardare tutti dall’alto verso il basso. Ad inseguire c’è il Sassuolo, lì a due punti di distanza. Al terzo lo Spezia, poi un po’ più sotto tutte le altre.

La stagione è ovviamente appena iniziata, ma Pippo Inzaghi ha già lanciato i primi segnali, dimostrando davvero di di essere un tecnico capace di portare in Serie A le proprie squadre. Pisa, così, inevitabilmente ha le luci dei riflettori puntate addosso: sono diversi i calciatori che stanno facendo bene, dalla cintola in su come Matteo Tramoni o Nicholas Bonfanti, ma stanno piacendo anche i danesi Malthe Hojholt e Alexander Lind.

Calciomercato Milan, occhi sul difensore: il Diavolo pensa a Canestrelli

Guardando dietro, invece, non stanno passando inosservate le prestazioni di Simone Canestrelli. Il centrale classe 2000 è il leader della retroguardia e in stagione ha avuto modo di trovare la rete anche in due circostanze, contro lo Spezia, alla prima giornata, lo scorso 17 agosto, e il 5 ottobre nel 3 a 1, inflitto al Cesena.

E’ lui, secondo La Nazione, il giocatore che il Milan ha messo nel mirino. Il Diavolo avrebbe effettuato dei sondaggi per il difensore, che piace tanto anche al Bologna, ma il Pisa, che vuole provare a centrare la Serie A, difficilmente se ne priverà a gennaio. I toscani lo hanno acquistato dall’Empoli per 2,6 milioni di euro e non hanno chiaramente alcuna intenzione di svenderlo. Anzi. Il suo prezzo potrebbe essere addirittura triplicato. Il Milan è dunque avvertito.

I rossoneri, comunque, si stanno guardando attorno, intenzionati a mettere le mani su un nuovo centrale, meglio se italiano, per non andare ad intasare le liste degli stranieri. Per quanto riguarda le possibili cessioni, l’indiziato numero uno a poter fare le valigie, continua ad essere Fikayo Tomori, nonostante l’ottima prova contro il Real Madrid al Bernabeu. Sono chiaramente nettamente in rialzo, invece, le quotazioni di Malick Thiaw, sempre più centrale nel progetto di Paulo Fonseca.