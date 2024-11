Diga e geometrie: come Fofana si è preso il Milan

In pochi mesi Fofana si è preso il Milan: a Madrid una prestazione gigante, è già un pilastro dei rossoneri

Youssouf Fofana era il primo e unico obiettivo di mercato del Milan per il centrocampo. Dopo un lungo tira e molla col Monaco, alla fine i rossoneri sono riusciti a strappare l’accordo ai canonici 20 milioni. Arrivato a fine agosto, ci ha messo davvero pochissimo a prendersi sulle spalle la squadra: oggi, a pochi mesi di distanza, è già uno degli imprescindibili per Paulo Fonseca.

La partita che ha giocato Fofana al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid è di quelle che meriterebbero tanta, tantissima attenzione. Padrone incontrastato del centro del campo, nonostante avesse contro giocatori come Luka Modric e il connazionale Tchouameni: con la palla e senza la palla, la partita del francese si è avvicinata di molto alla perfezione. Prestazione che (anche se non ce n’era bisogno) lo ha definitivamente consacrato come uno dei giocatori più importanti del Milan. Impatto clamoroso dopo le prime partite di rodaggio – durante le quali qualche tifoso si stava già lamentando dell’acquisto. In realtà stava soltanto prendendo le misure: ora Fofana è riconosciuto come, forse, il miglior acquisto dell’estate.

Fofana il pilastro del Milan, impossibile farne a meno

C’è un aspetto importante da sottolineare quando parliamo di lui: Fonseca gli sta chiedendo di fare delle cose che finora in carriera aveva fatto con meno frequenza. I compiti di regia al centro del campo non erano di certo la sua principale caratteristica: con lavoro e applicazione, nel giro di pochi mesi sta riuscendo ad interpretare quel lavoro nel miglior modo possibile.

La fotografia dell’incredibile partita giocata da Fofana a Madrid è in occasione del gol di Alvaro Morata: l’azione nasce da una palla recuperata da lui (intercettando un passaggio in anticipo), poi l’uno-due con Pulisic che poi fa il resto insieme a Leao e, appunto, a Morata. Giocate come questa stanno diventando sempre più frequenti e per questo Fofana sta sempre più assumendo il ruolo di perno, di leader e di direttore d’orchestra. Tra pochi mesi il francese compirà 26 anni, questo significa che ha ancora tanto tempo per crescere e per migliorare. E con questo atteggiamento e questa attitudine, è difficile pensare che non lo farà. E il Milan gode, consapevole di avere in rosa un vero e proprio pilastro sul quale costruire il presente e il futuro.