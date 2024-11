Milan, a Madrid un record storico: il dato è impressionante

I rossoneri hanno vinto con merito al Santiago Bernabeu: c’è anche una statistica molto interessante.

Pochissimi scommettevano su un Milan vincente in casa del Real Madrid. Anzi, tra la tifoseria in moltissimi avrebbero firmato per un pareggio e forse anche all’interno della squadra fare un punto al Santiago Bernabeu sarebbe stato visto come un grande risultato. Ma la fantastica prestazione messa in campo ha permesso di fare bottino pieno e di raggiungere proprio i blancos a quota 6 punti nella classifica del maxi girone unico della Champions League 2024/2025.

La squadra di Paulo Fonseca è passata in vantaggio al 12′ con il colpo di testa di Malick Thiaw sul corner battuto da Christian Pulisic. Il pareggio dei padroni di casa è arrivato al 23′ con un calcio di rigore guadagnato e poi segnato da Vinicius, che nel presto della partita ha decisamente deluso. Al 39′ il gol dell’ex: Alvaro Morata ha approfittato del pallone respinto da Andriy Lunin dopo il tiro di Rafael Leao per riportare in vantaggio i suoi. Al 73′, sfruttando un assist proprio di Leao, è stato Tijjani Reijnders a fissare il risultato sul 3-1. All’88’, 4 minuti dopo il gol annullato ad Antonio Rudiger, Ruben Loftus-Cheek ha sprecato l’occasione per fare poker.

Milan, nuovo traguardo al Santiago Bernabeu: ecco quale

La vittoria conseguita contro i campioni d’Europa deve dare una carica speciale al Milan, che si è meritato una serata come quella di Madrid e che adesso non deve adagiarsi. Sabato a Cagliari bisogna sfoderare un’altra prestazione di livello per battere una squadra sulla carta inferiore ma che darà il massimo per strappare almeno un punto di fronte al suo pubblico. Come ha detto Alvaro Morata, quella di martedì sera era una partita del girone e non bisogna sparare i fuochi d’artificio per festeggiare. Piedi a terra, lavorare sodo e migliorare per continuare a vincere.

Normale che il Milan venga esaltato per la prova contro il Real. Tra l’altro, c’è un dato interessante messo in evidenza da Opta: quella rossonera è la prima squadra a segnare 3 gol al Santiago Bernabeu due volte in Coppa dei Campioni/Champions League dopo averlo già fatto nell’ottobre 2009. Questa statistica rende ancora più importante l’impresa fatta dai ragazzi di Fonseca, che nel prossimo turno del torneo europeo incontreranno lo Slovan Bratislava in Slovacchia (27 novembre).