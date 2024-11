Reijnders totale: il mondo scopre l’olandese

Tijjani Reijnders è stato autore di una partita perfetta al Bernabeu. Il Milan se lo gode e ora è pronto a blindarlo. Il punto della situazione

La partita perfetta. Tiijani Reijnders è stato autore di una grande prestazione contro il Real Madrid. Il calciatore olandese si è messo in mostra con una prova davvero totale, segnando il quarto gol in stagione: “E’ stata una notte fantastica per la squadra e per me. Sono davvero contento. Gol? Ho lavorato tanto e i risultati si stanno vedendo. E’ una vittoria che ci dà fiducia, ma abbiamo una partita importante anche sabato. Dobbiamo vincere anche in campionato”. Ha affermato a Milan Tv

Dopo la doppietta contro il Club Brugge e la rete contro il Monza, il centrocampista ha siglato così il centro del 3 a 1, su assist al bacio di Rafa Leao. Ma l’azione era partita proprio dai piedi di Reijnders. Il gol, però, è stato solamente la ciliegina di una prestazione maiuscola sul terreno del Bernabeu. L’olandese ha dominato, non avendo paura di tentare la giocato sotto pressione. Ha fatto calcio, sempre a testa alta, risultando un punto di riferimento per tutti i compagni.

Calciomercato Milan, il rinnovo è pronto: il Diavolo blinda Reijnders

L’importanza di Reijnders, chiaramente, non si scopre oggi, ma stasera il mondo ha imparato a conoscere la sua classe, la sua qualità.

Lo ha fatto anche il Real Madrid, sempre molto sensibile ad elementi con il suo talento. Ma l’ex Az è sul taccuino dei grandi club da anni. D’altronde prima di approdare al Milan è stato ad un passo dal trasferirsi al Barcellona, ma il suo entourage ha preferito il Diavolo ai blaugrana. Oggi Reijnders piace praticamente a tutti: in Premier League, Chelsea e Manchester City sono pronti a fare follie per il giocatore.

Il Milan, però, non ha alcuna intenzione di privarsi di uno dei suoi giocatori di maggiore qualità ed è pronto a blindarlo con un nuovo contratto. Nei giorni scorsi è stato il papà a lasciare intendere di essere vicino al prolungamento. Il suo attuale accordo con il Milan scade nel 2028, ma a giugno, Reijnders è pronto a legarsi ai rossoneri fino al 2030. Ovviamente verrà migliorato il suo stipendio: da 1,7 milioni di euro netti a stagione, l’ex Az andrà a guadagnare almeno il doppio.