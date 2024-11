Sorpresa Okafor: assalto in Serie A, tentativo della rivale

Un club italiano monitora la situazione di Okafor, che ultimamente ha guadagnato più spazio in rossonero ma il cui futuro rimane comunque incerto.

Nelle ultime tre partite di campionato Noah Okafor è stato preferito a Rafael Leao nella formazione titolare, una scelta che Paulo Fonseca ha rivendicato asserendo di aver fatto la cosa migliore per la squadra. In queste tre partite il nazionale svizzero ha prodotto 0 gol e 0 assist, anche per questo l’allenatore ha reciso di rilanciare il portoghese titolare contro il Real Madrid in Champions League.

Forse l’ex Salisburgo è un giocatore più bravo a incidere a partita in corso, quando con le sue qualità è in grado di mettere maggiormente in difficoltà le difese avversarie. Anche nella passata stagione ha fatto vedere di poter essere decisivo subentrando dalla panchina. Ovviamente, il suo obiettivo è essere titolare, però davanti ha un Leao che sistemando alcune cose tornerà ad essere praticamente intoccabile.

Calciomercato Milan, futuro incerto per Okafor: la situazione

Da quando veste la maglia rossonera Okafor ha totalizzato 7 gol e 4 assist in 47 presenze. Era arrivato dopo il naufragio del tentativo per Marcus Thuram, che preferì andare all’Inter, la quale aveva messo sul tavolo un’offerta economica più elevata sia in termini di stipendio che di commissione. L’acquisto del cartellino dal Salisburgo ha richiesto un investimento da circa 15 milioni di euro, la trattativa è stata abbastanza rapida, anche perché il giocatore aveva un contratto che sarebbe scaduto a giugno 2024. I contatti erano avviati da tempo ed è tutto avvenuto senza particolari intoppi.

Okafor è contento della considerazione che Fonseca ha nei suoi confronti in questo periodo, però bisognerà vedere come si svilupperà il resto della stagione. Non ci sono dubbi sul fatto che lo svizzero rimarrà anche nel calciomercato invernale, in questo momento non sembra esserci alcuna ipotesi di addio. A maggio-giugno lo scenario può essere diverso.

Nella scorsa estate si era parlato di un interessamento della Roma, che avrebbe richiesto Okafor come pedina di scambio per il trasferimento di Tammy Abraham al Milan. Alla fine nella capitale ci è andato Alexis Saelemaekers, in prestito secco, la stessa formula usata per il passaggio dell’ex Chelsea in rossonero. Presto per dire se le due società proveranno ad acquistare a titolo definitivo i due giocatori che hanno “scambiato”.

Comunque i giallorossi continuano a monitorare Okafor e non si può escludere che possano fare un nuovo tentativo nella prossima finestra estiva del calciomercato. Se no dovessero essere convinti di Saelemaekers e il Milan volesse trattenere Abraham, potrebbe essere impostato uno scambio. Vedremo.