Torna titolare, Fonseca ha già deciso: sarà in campo a Cagliari

Paulo Fonseca è pronto a cambiare il suo Milan per la sfida di sabato sera contro il Cagliari, in programma sabato sera

Ultima partita prima della nuova pausa per le nazionali per il Milan, che sabato sera affronterà il Cagliari in trasferta. I rossoblu sono reduci dal ko dell’Olimpico contro la Lazio e sono alla ricerca di pesanti punti salvezza.

Il Milan, però, vuole dare continuità dopo il successo ottenuto contro il Monza, per guardare al futuro con maggiore ottimismo. I rossoneri devono migliorare una classifica davvero complicata e non ci sono alternative alla vittoria. Per farlo, Paulo Fonseca è pronto ad affidarsi alla formazione migliore, ma non mancheranno i cambi, soprattutto in difesa.

Le certezze chiaramente non mancheranno: tra i pali Mike Maignan è ovviamente sicuro del posto. In attacco le certezze sono ancora rappresentata da Christian Pulisic e Alvaro Morata. Paulo Fonseca per completare il reparto sta pensando a Samu Chukwueze e Ruben Loftus-Cheek. A centrocampo non si toccano Tijjani Reijnders e Youssouf Fofana. Dietro qualcosa, invece, è destinato a cambiare, con la sicurezza rappresentata da Theo Hernandez. Al centro sono pronti Malick Thiaw e uno tra Pavlovic e Tomori. La grande sorpresa, però, potrebbe essere rappresentata da Davide Calabria.

Milan, finalmente Calabria: il capitano titolare contro il Cagliari

Finalmente, dunque, il capitano del Diavolo è pronto a prendersi il posto da titolare. Paulo Fonseca è intenzionato a cambiare ancora sulla destra. Contro il Monza è toccato, un po’ a sorpresa, a Filippo Terracciano giocare, in una posizione che non aveva occupato in rossonero, avendo sempre giocato sulla fascia opposta.

Contro il Real Madrid, invece, Fonseca ha dato spazio ad Emerson Royal, che di fatto è il titolare in questo momento. Per sabato, però, scalda i motori Davide Calabria. Il capitano, finalmente, dopo un lungo calvario avrà la possibilità di mettersi in mostra e iniziare a riprendersi il Milan che ha perso in queste settimane e che rischia concretamente di non avere più definitivamente al termine della stagione. Calabria – lo ricordiamo – ha un contratto in scadenza fra meno di un anno, il prossimo 30 giugno 2025. La voglia del giocatore è di rimanere in rossonero, ma il Milan al momento è di un altro parere. Troppi i due milioni di euro netti che guadagna il capitano, che potrebbe essere davvero ai suoi ultimi giorni in rossonero.