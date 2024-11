Briatore lo ha ammesso in diretta tv, bomba in F1

Alpine ha vissuto un grande weekend in Brasile: Briatore ha spiegato quanto siano stati importanti i risultati conquistati.

Nessuno avrebbe scommesso di vedere l’Alpine sul podio della gara di F1 a San Paolo, figuriamoci con due piloti addirittura. Invece, su pista bagnata la monoposto è stata altamente competitiva e la scuderia di Enstone ha vissuto il suo migliore fine settimana di una stagione 2024 molto deludente nel complesso.

Esteban Ocon è arrivato secondo al traguardo, mentre Pierre Gasly terzo. Solo un fenomenale Max Verstappen con la Red Bull è stato più forte di loro, entrambi felicissimi nel post-gara in Brasile. Il risultato conseguito all’Autodromo di Interlagos dà molto morale a un team che di recente ha dovuto incassare la notizia ufficiale del ritiro della Renault come costruttore della Formula 1 al termine del campionato 2025. Dal 2026, anno nel quale ci sarà un nuovo regolamento tecnico sui motori, dovrebbe essere la Mercedes a fornire le power unit all’Alpine.

Alpine F1, l’annuncio di Briatore dopo il GP Brasile

Il doppio podio ottenuto in Brasile ha permesso all’Alpine di salire al sesto posto della classifica costruttori, dove ha 49 punti e precede di 3 la Haas e di 5 la Racing Bulls. Mancano tre gran premi (Las Vegas, Qatar e Abu Dhabi) al termine della stagione e sarà interessante seguire anche la lotta tra queste tre squadre.

La sesta posizione nel campionato costruttori è importante da un punto di vista economico e lo ha spiegato Flavio Briatore a Sky Sport F1 dopo la gara a San Paolo: “Dal nono al sesto posto ballano 29,2 milioni di euro. È la prima cosa che ho chiesto“. L’Alpine nei prossimi appuntamenti cercherà di mantenere quel piazzamento, che in termini di soldi ha un valore non di poco conto. Ocon e Gasly dovranno dare il massimo per evitare che Haas e Racing Bulls abbiano la meglio.

Tra l’altro, Ocon nel 2025 passerà proprio alla Haas, che spera che il suo futuro pilota non le faccia uno scherzetto. Ovviamente, lui adesso è pienamente concentrato sull’Alpine e cercherà di fare del suo meglio per concludere positivamente il Mondiale di Formula 1 2024, poi penserà alla successiva esperienza con il team americano.

Invece, Gasly rimarrà nell’attuale scuderia e verrà affiancato da Jack Doohan, figlio della leggenda del motociclismo Mick. Un prodotto della driver academy Alpine che vorrà dimostrare di essere all’altezza di un campionato di alto livello come la F1. Dopo il terzo posto in F2 nel 2023 e un anno trascorso da terzo pilota del team anglo-francese, è carico per la nuova sfida.