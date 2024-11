Cagliari-Milan, chi gioca in attacco al posto di Morata: doppia opzione

Chi giocherà al posto di Morata in Cagliari-Milan? Fonseca valuterà due opzioni in questi giorni. Ce n’è una più forte

Alvaro Morata non sarà a disposizione di Paulo Fonseca per Cagliari-Milan. L’attaccante ha avuto un trauma cranico durante l’allenamento di oggi in seguito ad un duro scontro con Pavlovic. L’ex Atletico Madrid ha fatto una risonanza che per fortuna ha dato esito negativo: è ancora in ospedale sotto osservazione come da prassi ma è già sicuro che in Sardegna non ci sarà.

Un’assenza pesante per il Milan perché Morata è un giocatore sempre più importante e necessario per questa squadra. Lo spagnolo ha segnato anche a Madrid, in un Santiago Bernabeu che lo ha riempito di fischi fin dal primo momento, ma la sua è stata una prestazione di altissimo livello anche per quello che ha dato alla squadra in fase di non possesso. Fonseca lo ha elogiato dopo la partita col Monza e anche dopo il Real, purtroppo non potrà averlo per Cagliari e a questo punto ha a disposizione solo due opzioni per sostituire lo spagnolo.

Cagliari-Milan, sostituto Morata: suggestione Camarda

La prima scelta, che è anche la più facile, è Tammy Abraham. L’attaccante inglese, arrivato in prestito dalla Roma durante l’ultimo giorno di mercato, ha recuperato dal problema alla spalla che aveva rimediato nel match contro l’Udinese ed è tornato in campo. Fonseca gli ha dato spazio anche a Madrid nel secondo tempo e il suo è stato sicuramente un buon ingresso.

L’ex Chelsea però non ha convinto a pieno i tifosi in questi mesi per la sua lucidità sotto porta. Finora coi rossoneri ha segnato soltanto un gol contro il Venezia su calcio di rigore e basta. E spesso è riuscito a sprecare delle grosse opportunità, una su tutte proprio quella contro l’Udinese (durante la stessa azione si è infortunato poi alla spalla). C’è chi sui social insiste per vedere dal primo minuto Francesco Camarda, che è la seconda opzione probabile – ad oggi Jovic è da considerare fuori dal progetto tecnico. Il giovanissimo italiano è reduce dallo storico esordio in Champions League col Club Brugge ed è sceso in campo anche negli ultimi minuti contro il Napoli. Fonseca, che non si è mai fatto troppi problemi a far giocare i giovani, potrebbe addirittura pensare a lui dal primo minuto per la sfida di sabato pomeriggio. Una scelta forte e che i tifosi appoggerebbero totalmente. Ad oggi però è inevitabile pensare che sarà Abraham a giocare dal primo minuto.