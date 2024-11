Come il Milan può andare agli ottavi di Champions League senza Play-Off: una grande opportunità

Occasione unica per il Milan che può andare agli ottavi di Champions League senza passare dai Play-Off: Madrid è stata decisiva

Sembra passata un’eternità da quando il Milan perdeva (malissimo) a San Siro contro il Liverpool in Champions League e si parlava dell’esonero di Paulo Fonseca. Invece, è successo circa un mese e mezzo fa e nel frattempo la squadra rossonera è riuscita nell’impresa più incredibile: vincere al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid, dominando.

Un successo netto che ha stupito l’Europa intera, e adesso la qualificazione agli ottavi, che sembrava impossibile dopo il match col Liverpool, è una concreta possibilità. Nel nuovo format della Champions League, ci sono due modi per accedere agli ottavi della competizione, cioè la fase successiva a questa del girone unico: direttamente, classificandosi fra le prime otto, o tramite i Play-Off. Dopo i tre punti conquistati a Madrid, ora il Milan può davvero pensare di accedervi tramite la prima opzione. È tutto nelle sue mani visto il calendario e gli avversari che affronterà nelle prossime e ultime quattro giornate.

Milan in Champions League, calendario e prossimi avversari: che occasione

La classifica al momento recita: Milan al 20esimo posto con 6 punti conquistati grazie alle due vittorie contro Club Brugge e, appunto, Real Madrid. Prima di queste due, invece, i rossoneri avevano perso contro il Liverpool al primo turno e poi a Leverkusen contro il Bayer al secondo. Ora ci sono altre quattro partite ed è qui che nasce la grossa opportunità che è capitata ai rossoneri.

Il Milan tornerà a giocare in Champions League il prossimo 26 novembre contro lo Slovan Bratislava ancora una volta fuori casa. Il match si giocherà alle ore 18:45. Dopodiché, altri tre avversari decisamente alla portata: la Stella Rossa a San Siro l’11 dicembre prossimo, poi di nuovo in casa contro il Girona il 22 gennaio. La fase a gironi terminerà pochi giorni dopo con l’ultima partita fuori casa contro la Dinamo Zagabria il 29 gennaio. Insomma, il Milan ha la seriapossibilità di raccogliere dodici punti in queste quattro partite e chiudere così la prima fase del torneo a 18 punti in classifica, che basterebbero per rientrare fra le prime otto (al momento distante solo tre punti). Un’opportunità incredibile per i rossoneri, che non si può pensare di non sfruttare. Accedere direttamente alla fase successiva senza Play-Off sarebbe un gran modo per il debutto in questo nuovo format della competizione, soprattutto pensando a come si era messa dopo le prime due partite e alla depressione sportiva generale che aveva inondato l’ambiente rossonero.