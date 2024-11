Da Madrid cambia tutto, la cessione ora è stata bloccata

La vittoria in casa del Real Madrid potrebbe segnare la svolta del Milan in questa stagione con i rossoneri decisi a cambiare marcia anche in campionato.

La partita del Santiago Bernabeu ha visto un Milan padrone del campo in casa dei campioni d’Europa in carica con gli uomini di Fonseca ora pronti a svoltare la propria stagione.

Il successo per 1-3 contro gli uomini di Carlo Ancelotti cambierà in maniera netta anche il calciomercato del Milan in vista della seconda parte di stagione. Un giocatore, che sembrava in procinto di cambiare maglia in vista di gennaio, sarà certamente confermato visto il cambiamento di rendimento avuto nelle ultime settimane. Una buona notizia per i rossoneri che con ogni probabilità andranno a ritoccare poco il proprio organico considerato anche il recupero di Bennacer previsto per i primi giorni di febbraio.

Milan, cambia tutto da Madrid: mercato ribaltato

Dopo le prime settimane di questa stagione sembrava certa la cessione di Malick Thiaw nel mese di gennaio con il difensore tedesco che già in estate era stato accostato a diverse squadre, in particolare al Newcastle. Il gol segnato a Madrid e l’ottimo momento vissuto dal classe 2001 però sembrano cambiare le carte in tavola.

I primi due mesi di stagione agli ordini di Paulo Fonseca avevano fatto finire nel dimenticatoio Malick Thiaw con il tedesco che era diventato la quarta scelta del tecnico portoghese. Nelle ultime settimane, complice l’infortunio di Matteo Gabbia e le prestazioni altalenanti di Pavlovic, il tedesco ha ritrovato una maglia da titolare riuscendo a mettere a segno il suo primo gol con la maglia del Milan su un campo importante come quello di Madrid.

Thiaw sembra essere tornato quello delle prime uscite con la maglia rossonera, un difensore che fece innamorare Stefano Pioli che, dopo un inizio di stagione anche in quel caso trascorso in panchina, ne fece un punto fermo del Milan. Gli infortuni ed un calo di rendimento fecero poi scendere la valutazione del giovane centrale che aveva trovato anche la sua prima convocazione con la nazionale tedesca.

Il ritorno ad un ottimo rendimento e la prima rete segnata con la maglia del Milan hanno rilanciato le quotazioni di Thiaw, pronto a prendersi una maglia da titolare anche nell’anticipo di sabato contro il Cagliari. A meno di offerte irrinunciabili il suo futuro sarà ancora a Milanello, almeno fino al termine della stagione in corso.