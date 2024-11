Donnarumma in Serie a, c’è la data: Milan tradito

Clamorosa ipotesi per il futuro di Donnarumma: l’ex portiere del Milan potrebbe tornare in Serie A, tutti i dettagli

Le strade del Milan e di Gianluigi Donnarumma si sono separate ormai diversi anni fa. Una ferita ancora aperta per i tifosi che, nella scorsa stagione, in occasione del doppio impegno col Psg in Champions League, hanno fatto sentire con forza tutto il loro rancore nei suoi confronti.

Nel frattempo però Gigio ha fatto un bel percorso: con il Psg ha accumulato trofei e nel 2021 è diventato anche campione d’Europa con l’Italia da protagonista. Nel frattempo degli azzurri è diventato addirittura capitano, e anche al Psg è ormai considerato un senatore a tutti gli effetti. Di recente Donnarumma è diventato anche papà e ha mostrato una grande crescita soprattutto dal punto di vista della comunicazione e della leadership. Uno step importante per uno dei migliori portieri d’Europa, anche se da lui ci si aspettava forse qualcosa in più dal punto di vista tecnico. Il suo contratto col Psg è in scadenza a giugno 2026; scadenza che coincide con quella di un altro portiere, protagonista in Serie A, di cui potrebbe diventare l’erede.

Donnarumma torna in Serie A, la clamorosa ipotesi

Per lungo tempo, Donnarumma è stato accostato alla Juventus. Un passaggio che per molti sembrava inevitabile visto che è considerato da sempre il successore di Buffon: lo è in Nazionale, e chissà magari anche in bianconero. Attenzione però ad un’altra clamorosa ipotesi.

Yan Sommer, portiere dell’Inter, è in scadenza a giugno 2026 e non rinnoverà: lo svizzero è molto avanti con l’età e i nerazzurri hanno bisogno di iniziare un nuovo ciclo. Infatti in estate è arrivato Martinez dal Genoa con l’idea di farne per adesso il vice e poi, in futuro, il successore. Attenzione però perché Marotta è da sempre il boss dei parametri zero: in carriera ne ha presi davvero tanti, sia alla Juve che all’Inter, e ne ha sbagliati davvero pochi. Non è da escludere che possa fare un tentativo per Donnarumma come ha fatto con Calhanoglu nella stessa estate dell’addio del portiere (entrambi andati via a costo zero). Un’opzione difficile, ad oggi solo una suggestione, ma è una pista da seguire. Per il Milan e i suoi tifosi sarebbe l’ennesimo affronto, anche se ormai le prestazioni di Maignan, prossimo al rinnovo di contratto, hanno reso più facile dimenticarlo.