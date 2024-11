Milan, la proposta dei tifosi: ecco l’attaccante per gennaio

I tifosi hanno scelto l’acquisto da fare a gennaio per l’attacco: il Milan può provare a riportarlo subito in Serie A

Una notte incredibile quella che ha trascorso il Milan martedì a Madrid. I rossoneri sono tornati dalla trasferta europea non solo con i tre punti, ma anche con una prestazione di livello altissimo: la squadra di Paulo Fonseca ha dominato i Blancos dal primo all’ultimo minuto, e ha rischiato davvero poco contro i fenomeni a disposizione di Carlo Ancelotti.

Mossa decisiva del tecnico portoghese che ha cambiato la struttura della squadra in fase di non possesso con una linea di cinque difensori (il quinto era Musah, che aiutava Emerson Royal con Vinicius). Rafael Leao ha risposto in maniera positiva all’opportunità che gli ha dato Fonseca, ma i migliori in campo, oltre a Musah, sono stati Reijnders, Fofana e il solito Alvaro Morata. Lo spagnolo, nonostante i fischi di tutto il Santiago Bernabeu, si è tolto una bella soddisfazione con vittoria e gol. Si è parlato molto di lui nell’ultimo periodo a causa dei suoi numeri in zona gol, ma Fonseca non perde occasione per elogiare il suo lavoro per la squadra senza palla. La sensazione però è che un altro attaccante a questa squadra possa tornare parecchio utile. A proporre un nome ci hanno pensato i tifosi stessi.

Milan, colpo in attacco a gennaio: i tifosi hanno scelto

Prima di prendere Morata, il Milan ha provato a lungo ad acquistare Joshua Zirkzee dal Bologna ma senza successo. Ci sono stati problemi con il suo entourage e con una richiesta di commissioni troppo alta. Una situazione che ha rovinato un po’ i rapporti fra le parti. E nel frattempo l’olandese ha scelto il Manchester United.

Coi Red Devils però le cose stanno andando malissimo. E per di più è andato via Ten Hag, l’allenatore che aveva spinto tantissimo per il suo arrivo. Al suo posto Ruben Amorim, che potrebbe puntare forte su Holjund. A questo punto, si aprirebbero le porte ad un altro trasferimento di Zirkzee a gennaio. Come detto, i rapporti col Milan si sono complicati a causa di quanto accaduto durante l’estate; così come si è complicato anche il rapporto coi tifosi, che ora nutrono un po’ di malumore nei suoi confronti. Sentimenti negativi che, però, come si può leggere sui social in questi giorni, i sostenitori rossoneri sono pronti a mettere da parte: Zirkzee sarebbe accolto con grande entusiasmo al Milan, che magari può provarci a gennaio con un’operazione conveniente (il classico prestito con diritto di riscatto). Difficilissimo, ma chissà. Il sì dei tifosi c’è già.