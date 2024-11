Milan, novità a Cagliari: le scelte di Fonseca

Le scelte di Paulo Fonseca per la trasferta in Sardegna, dove il Milan sarà chiamato a sfidare il Cagliari prima della sosta

Il Milan non può certo abbassare la guardia. La squadra di Paulo Fonseca sta ancora godendo per la vittoria contro il Real Madrid. Un successo storico per il Diavolo che ha sbancato il Bernabeu grazie ad una prova perfetta di tutti, ma a spiccare sono state soprattutto le prestazioni di Rafa Leao, rinato dopo le tantissime critiche, Tijjani Reijnders, che ha mostrato al mondo di che pasta è fatto, e ovviamente di Malick Thiaw, Mike Maignan e Alvaro Morata.

Tutti trascinatori di un Milan straripante, ma che adesso deve pensare di battere il Cagliari per non gettare tutto al vento. Serve mantenere l’entusiasmo alle stelle per vivere una pausa per le nazionali serena. Oggi così a Milanello si tornerà a fare sul serio, con il tecnico portoghese che inizierà a provare la squadra che dovrà scendere in campo in Sardegna sabato sera. Non ci sarà Matteo Gabbia, che tornerà solamente contro la Juventus, ma la difesa ha comunque trovato i suoi equilibri, grazie ad una crescita esponenziale di Malick Thiaw, che anche contro il Cagliari sarà il punto di riferimento al centro. Fonseca potrebbe dare continuità dietro con la conferma di Fikayo Tomori, oltre che di Emerson Royal e Theo Hernandez. A centrocampo è difficile che non ci siano Tijjani Reijnders e Youssouf Fofana, la coppia perfetta, che di fatto non ha sostituti.

Milan, cambi in attacco per Fonseca: scalda i motori Chukwueze

I cambi così potrebbero essere, dunque, in attacco, dove Paulo Fonseca sta coinvolgendo davvero tutti. E’ probabile che sia il rilancio di Samu Chukwueze, che non ha giocato nemmeno un minuto contro il Real Madrid.

Rafa Leao torna in ballottaggio con Noah Okafor, ma il tecnico portoghese è propenso a schierare il connazionale perché il ferro va battuto quando è caldo. Attenzione, invece, ad Alvaro Morata. Lo spagnolo ha giocato tanto e lo farà anche con la sua nazionale. Non è da escludere dunque che ci sia il rilancio di Tammy Abraham. E’ stanco anche Christian Pulisic, ma rinunciare all’americano non è mai facile. Una staffetta con Ruben Loftus-Cheek è però molto prevedibile così come tra i due centravanti. Le energie vanno gestite al meglio anche se adesso arriva la pausa per le Nazionali.