@ML – Morata salta il Cagliari: è in ospedale

Alvaro Morata è costretto a saltare la trasferta di Cagliari in programma sabato sera in Sardegna: ecco cosa è successo

Brutte notizie per Paulo Fonseca che perde uno dei suoi leader. Alvaro Morata, infatti, sarà costretto a saltare la sfida contro il Cagliari, in programma sabato sera.

Questa mattina in allenamento, l’attaccante del Milan, ha riportato, in uno scontro di gioco, un forte trauma cranico. E’ stato prontamente portato in ospedale dove è stata effettuata una risonanza, con esito negativo. Ora Alvaro sta meglio e rimarrà in ospedale per essere monitorato, come da prassi in questi casi.

Ancora un infortunio, dunque, per Paulo Fonseca, che per la Sardegna partirà senza lo spagnolo, oltre che ovviamente senza Matteo Gabbia. Entrambi torneranno a disposizione dopo la sosta, per la sfida contro la Juventus. Ma oggi, chiaramente, le attenzioni sono tutte rivolte alla sfida contro i sardi, che si dovrà affrontare senza il centravanti titolare.

Cagliari-Milan, le scelte in attacco di Fonseca: Abraham pronto a giocare

Scalda, dunque, i motori Tammy Abraham, che difficilmente però giocherà tutta la partita, per via di una condizione fisica non proprio ottimale.

Contro il Real Madrid è sceso in campo negli ultimi minuti, dopo i guai alla spalla, che lo hanno condizionato non poco nell’ultimo periodo. Anche Luka Jovic, però, non sta benissimo, considerando che è alle prese con la pubalgia.

E’ possibile, dunque, che Paulo Fonseca torni ad affidarsi a Francesco Camarda, a partita in corso. L’attaccante classe 2008 è sceso in campo nei minuti finali del match contro il Club Brugge, facendo impazzire un intero popolo per il gol realizzato e poi annullato per fuorigioco. Il giocatore ha poi messo minuti nelle gambe anche contro il Napoli, in Serie A, senza però riuscire a rendersi pericoloso. Contro il Cagliari potrebbe dunque esserci un’altra occasione per lui. Toccherà al tecnico portoghese decidere, sapendo che in caso di necessità ha la possibilità anche di affidarsi a Noah Okafor come puntare centrale. Lo svizzero si esprime meglio sulla sinistra, ma sabato in quella posizione toccherà ancora a Rafa Leao, che non vuole più lasciare il campo dopo essere rinato contro il Real Madrid. Il trio dietro la punta dovrebbe essere completato da Christian Pulisic e Samu Chukwueze. Anche se non è ancora da escludere la presenza di Yunus Musah per dare equilibrio alla squadra.