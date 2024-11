Pioli torna a vincere: la goleada in Champions costa la panchina a un ex Milan

Nella Champions League asiatica si sono incontrati due ex rossoneri: uno ha avuto la peggio e ha dovuto lasciare la panchina.

Stefano Pioli sta facendo un buon lavoro alla guida dell’Al Nassr, dove è subentrato a Luis Castro il 18 settembre scorso. Il suo bilancio è di 8 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta in 11 partite.

L’allenatore emiliano aveva vinto le prime 7 gare sulla panchina della squadra capitanata da Cristiano Ronaldo. Il 25 ottobre è arrivato il pareggio 3-3 sul campo dell’Al Kholood, con Talisca che ha evitato la sconfitta con un calcio di rigore segnato nel recupero finale. KO rinviato al match successivo contro l’Al Taawoun negli Ottavi della Kings Cup: in questa occasione è stato CR7 a fallire un penalty nel recupero. Il 1° novembre altro pareggio, l’1-1 contro l’Al Hilal, capolista della Saudi Pro League.

Al Nassr, Pioli fa un brutto scherzo a Crespo

L’Al Nassr è tornato a vincere nell’ultima partita giocata contro l’Al Ain nella fase a gironi della Champions League asiatica. Il risultato finale è stato netto: 5-1. In gol Talisca (doppietta), Cristiano Ronaldo, Fabio Cardoso e Wesley. Con questo successo i gialloblu sono terzi nel girone A con 10 punti, 2 in meno dei connazionali Al Ahli e Al Hilal.

Il KO in Arabia Saudita è stato molto pesante per la squadra ospite, allenata da Hernan Crespo. La disfatta contro Pioli è costata la panchina all’ex attaccante di River Plate, Parma, Lazio, Inter, Chelsea e Milan. L’Al Ain, ultimo nel girone di Champions e ottavo nella UAE Pro League, ha ufficializzato l’addio del tecnico argentino, con il quale è stato trovato un accordo sulla risoluzione anticipata del contratto.

Crespo non stava ottenendo risultati e la separazione dal club degli Emirati Arabi Uniti non può sorprendere dopo aver perso 5-1. Tuttavia, lascia un buon ricordo all’Al Ain, avendolo condotto alla vittoria della Champions League asiatica nell’edizione 2023/2024. L’ex centravanti era stato ingaggiato nel novembre 2023, dopo aver fatto bene nell’esperienza in Qatar con l’Al Duhail: Qatar Stars League (il campionato nazionale), Qatar League Cup e Qatar Stars Cup in bacheca. Nella stagione 2019/2020 aveva vinto anche la Copa Sudamericana alla guida della squadra argentina del Defensa y Justicia.

L’Al Ain dovrebbe ingaggiare Leonardo Jardim per sostituirlo: il portoghese ha già allenato negli Emirati Arabi lo Shabab Al Ahli nella stagione 2022/2023. La sua ultima esperienza è stata in Qatar con l’Al Rayyan, che ha lasciato a fine giugno. Ora è pronto per ripartire, mentre Crespo attenderà una nuova offerta per rimettersi in gioco.