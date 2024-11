Retroscena Real Madrid-Milan: è successo negli spogliatoi subito dopo la partita

Grande festa in casa rossonera al termine del match trionfale al Santiago Bernabeu: la vittoria ha sorpreso quasi tutti.

Il Milan ha fatto l’impresa: ha sconfitto 3-1 il Real Madrid in Spagna e si è messo in una situazione di classifica migliore nel maxi girone di Champions League. Ora ha 6 punti, gli stessi dei blancos campioni d’Europa in carica. Dopo le prime due sconfitte contro Liverpool e Bayer Leverkusen, sono arrivati due successi importanti che permettono alla squadra di guardare al futuro con maggiore fiducia.

I rossoneri erano reduci da una vittoria tutt’altro che convincente a Monza e c’erano tanti dubbi sul tipo di prestazione che avrebbero fatto al Santiago Bernabeu, dove invece sono stati quasi perfetti. In pochi giorni Paulo Fonseca ha preparato ottimamente il big match, mettendo in campo una formazione che è stata equilibrata, che ha sofferto il giusto e che ha saputo fare male alla corazzata di Carlo Ancelotti. 15 anni dopo l’ultima (e prima) volta, il Diavolo ha piantato di nuovo la sua bandiera sul uno dei campi più prestigiosi del mondo.

Milan, grande festa al Santiago Bernabeu

Dopo il gol del vantaggio firmato da Malick Thiaw, c’è stato il pareggio madrileno di Vinicius su calcio di rigore. Prima della fine del primo tempo ci ha pensato Alvaro Morata a riportare in vantaggio il Milan facendosi trovare pronto dopo una respinta di Andriy Lunin sul tiro di Rafael Leao. Proprio quest’ultimo nella ripresa ha servito a Tijjani Reijnders il pallone del 3-1 finale.

Tutti i giocatori rossoneri meritano elogi e quello che è stato votato come UEFA Man of the Match è Mike Maignan, autore di alcune parate importanti. Nel primo tempo si è ottimamente opposto per due volte a Kylian Mbappé, mentre nel finale ha detto no a un colpo di testa ravvicinato di Brahim Diaz. Non era stato perfetto sul gol annullato ad Antonio Rudiger, però per il resto la prestazione del portiere francese è stata di altissimo livello.

Al termine di Real Madrid-Milan, nello spogliatoio rossonero si è scatenata la festa e Leao ha lanciato il coro “MVP” per Maignan, abbracciato da tutti i compagni per il premio ricevuto (QUI il video). Tutti hanno celebrato il trionfo ottenuto in casa dei campioni d’Europa, c’era grande gioia e la sensazione è che la squadra di Fonseca avesse proprio bisogno di una serata così. Adeso