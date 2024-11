Sempre meno dubbi: è pronto a firmare col Milan

Il Milan è pronto a fargli firmare il contratto: ci sono sempre meno dubbi, i rossoneri giocano d’anticipo. Tutti i dettagli

La vittoria contro il Real Madrid in Champions League al Santiago Bernabeu può rappresentare una grande svolta per la stagione del Milan, più del derby di qualche settimana fa. Paulo Fonseca ha inciso profondamente sulla prestazione con scelte tattiche di altissimo livello: nessuno si aspettava Musah (e dopo averlo saputo erano tutti scettici) e invece è stato fra i migliori in campo.

Per la prima volta dopo un anno e mezzo, abbiamo visto la miglior versione dell’americano: per atteggiamento, per attitudine e per impegno. Ma non è stato l’unico martedì a Madrid a dare il meglio di sé: Rafael Leao ha mostrato dei piccoli miglioramenti (ed è entrato in due dei tre gol), Alvaro Morata ha corso per tre, Thiaw ha segnato e ha avuto il coraggio di palleggiare di fronte a Mbappé e Vinicius e infine Fofana ha distrutto Modric e Tchouameni. Il migliore in campo in assoluto però è stato senza ombra di dubbio Tijjani Reijnders, autore di una prestazione sontuosa nel tempio del calcio.

Il Milan gioca d’anticipo: Reijnders verso il rinnovo

Chissà se Florentino Perez, vedendolo giocare, avrà pensato di farsi avanti. Così come, nel frattempo, è certo che le big inglesi stanno iniziando a guardarlo con attenzione. Per questo motivo il Milan, nonostante sia arrivato da poco più di un anno, è fortemente intenzionato a fargli firmare a breve il rinnovo di contratto.

L’attuale accordo è fino a giugno 2028: il Milan vuole offrirgli un prolungamento fino al 2030, così che possa legarsi praticamente a vita ai colori rossoneri. Una firma necessaria anche per alzare l’ingaggio del giocatore, ad oggi inferiore ai 2 milioni: i dirigenti sanno perfettamente che è una cifra troppo bassa ed è facile per potenziali acquirenti provare a convincerlo con molti più soldi. Per questo motivo i contatti sono sempre più intensi per arrivare ad un accordo definitivo. Che, a meno di sorprese, dovrebbe scattare da luglio 2025, così da far coincidere il nuovo contratto con la scadenza nel 2030. Insomma, la strada è tracciata: Reijnders a Milano sta benissimo (è lì che è anche nato il suo primogenito), è legatissimo ai rossoneri e ha tutta l’intenzione di restare per tanto tempo. Con questo nuovo contratto si legherebbe praticamente a vita al club. Anche suo padre di recente ha confermato che c’è la forte intenzione di firmare. Una bellissima notizia per i tifosi e per il Milan tutto.