Sinner lo ha fatto in campo, Jannik ha stupito tutti

Jannik Sinner lascia ancora una volta i tifosi senza parole: lo ha fatto in campo, in pochi se lo sarebbero aspettati

Il numero uno al mondo non finisce mai di stupire. Anche nel giorno in cui a prendersi le prime pagine del mondo del tennis, e forse dello sport più in generale, ci ha pensato Novak Djokovic, annunciando ufficialmente il suo forfait alle ATP Finals, Jannik Sinner è riuscito comunque a far parlare di sé. L’azzurro è stato infatti protagonista di un momento piuttosto curioso, direttamente sul campo di gioco.

Mentre Nole è ancora in modalità relax, e così rimarrà a questo punto fino al 2025, anno in cui molti tifosi si aspettano un suo ritorno ad altissimo livello, per Sinner la stagione è tutt’altro che finita. L’azzurro è atteso anzi da due dei momenti più importanti dell’anno: le ATP Finals di Torino e quelle di Davis in programma a Malaga.

Due snodi fondamentali per una stagione che resterà, ad ogni modo, straordinaria per tennista di Val Pusteria. Ma visto che alle ambizioni non c’è mai fine, è chiaro che Jannik si presenta a Torino come uno dei due favoriti, se non il favorito principale per la vittoria finale. E non ha alcuna intenzione di deludere i propri tifosi, come dimostrato da quanto accaduto nelle ultime ore.

Sinner, retroscena incredibile: lo ha fatto in campo, nessuno ci credeva

Il conto alla rovescia per l’inizio delle Finals sta per scadere. Per Sinner è quindi arrivato il momento di testare le sue condizioni e di allenarsi a porte aperte. Lo ha fatto in particolare nella mattinata del 5 novembre, al Circolo della Stampa-Sporting. Dopo un’ora di palestra, è sceso in campo per mettere alla prova il suo stato di forma, in un allenamento dall’intensità non trascurabile.

Davanti a un ristretto numero di addetti ai lavori, che hanno avuto la fortuna di poter assistere a un momento importante per la preparazione delle Finals, Sinner ha quindi scambiato da fondo campo con il proprio sparring partner, ma ha lavorato anche molto a rete, e ha chiuso la sua sessione di allenamento con una serie di risposte e di servizi, per affinare quelli che restano i suoi punti di forza.

Ad aiutarlo e supportarlo, in questa sessione di allenamento che ha sorpreso molti tifosi del tennista azzurro, c’erano ovviamente i membri del suo staff, Vagnozzi, Cahill, Panichi e Ulises Badio, mentre dall’altra parte della rete, come sparring almeno per un giorno, si è presentato l’altro numero uno del mondo del tennis, ma nella classifica ITF: Il 18enne norvegese Budkov Kjaer.

Una squadra di altissimo livello per cercare di alzare ancora di più, se fosse possibile, il livello in campo di un giocatore che non ha limiti e che sta lavorando duramente per cercare di centrare tutti gli obiettivi stagionali che si è prefissato. ATP Finals e Davis compresi.