Ancelotti lo ha detto ad Ibra: beccati nel tunnel degli spogliatoi

Siparietto a sorpresa nel tunnel degli spogliatoi tra Carlo Ancelotti e Zlatan Ibrahimovic: ecco cosa ha detto il tecnico allo svedese

Le notti di Champions League sono sempre magiche per il Milan che questa coppa ce l’ha nel suo DNA avendone vinte 7 nella sua storia ed ogni volta che gioca una partita di questa competizione si trasforma, divenendo una squadra temibilissima.

Quando questo succede, non c’è avversario che tenga, anche se quest’ultimo si chiama Real Madrid e di Champions ne ha vinto il doppio di quelle vinte dai rossoneri. La squadra di Fonseca è stata la grande protagonista della quarta giornata di Champions League, disputando una super partita a Madrid al Santiago Bernabeu, travolgendo i blancos a casa loro come un’onda gigantesca che spazza via una piccola barchetta.

Il Milan ha giocato una gara praticamente perfetta, non lasciando scampo al Real dell’ex Carlo Ancelotti che proprio non ha saputo che pesci prendere per frenare l’ondata rossonera. Nonostante il pareggio di Vinicius sia arrivato su rigore subito dopo il vantaggio targato Thiaw, i ragazzi di Fonseca non si sono fatti abbattere o intimorire ed alla fine si sono imposti con uno straordinario 3-1 grazie agli altri due gol firmati da Morata e Reijnders.

Una prestazione di alto livello quella offerta dal Milan che ha ricevuto la sua giusta dose di complimenti per un’impresa non da poco. Ed al termine della partita, c’è stato anche un divertente siparietto che ha coinvolto Ancelotti e Zlatan Ibrahimovic che non può non strappare un sorriso ai tifosi rossoneri.

Siparietto Ancelotti-Ibrahimovic dopo Real-Milan: ecco cosa si sono detti

La vittoria del Milan a Madrid, su un campo dove in Champions League quasi nessuno riesce ad imporsi, è stata tanto sorprendente quanto meritata. I rossoneri sono stati superiori al Real Madrid, capitalizzando al massimo i buchi in difesa lasciati dai blancos che preoccupano non poco Carlo Ancelotti in vista del prosieguo della stagione. Al termine della partita, il tecnico del Real e grande ex della partita è stato poi protagonista di un simpatico siparietto che ha visto coinvolto anche Zlatan Ibrahimovic.

Nel tunnel degli spogliatoi, come documentato da un video divenuto subito virale, si vede Ancelotti avvicinarsi all’ex attaccante ed ora dirigente rossonero per poi dirgli con un mezzo sorriso: “Quando vengo a Milano paghi la cena”. Un’affermazione davanti alla quale Ibrahimovic non fa una piega e alla quale risponde positivamente, affermando come non ci sia alcun problema.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonello (@antonelloacmilan)

La serata di martedì è rimasta indigesta ad Ancelotti che ora vuole rifarsi “a spese” di Ibrahimovic, regalandosi un’ottima cena in quel di Milano. Un siparietto che ha fatto sorridere i tifosi del Milan che ad Ancelotti sono rimasti legati e sperano sempre in un suo ritorno a Milano prima della fine della sua carriera, anche se l’attuale tecnico del Real ha fatto capire di volersi ritirare dopo l’esperienza a Madrid.

Il video, però, ha fatto anche sognare i tifosi rossoneri che hanno visto poi Ibra abbracciare e scambiare due parole con due pezzi grossi del Real Madrid come Mbappé e Modric per i quali a Milano si farebbe carte false pur di portarli a San Siro.