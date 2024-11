Batosta Gabbia, brutte notizie per il difensore rossonero

Ancora problemi per Gabbia e brutte notizie in arrivo per il difensore del Milan: la decisione è inevitabile

Per il Milan è un momento fantastico, il migliore di questo inizio di stagione. La vittoria contro il Real Madrid è più pesante anche di quella nel derby di qualche settimana fa. Perché era in Champions League, contro la squadra più forte del mondo e al Santiago Bernabeu. Una dimostrazione di forza importante dei rossoneri che sabato giocheranno a Cagliari per chiudere nel migliore dei modi questo filotto di partite.

A Madrid non c’era Matteo Gabbia, ancora alle prese con l’infortunio muscolare della scorsa settimana. Il difensore non si è ancora ripreso e, a meno di novità nei prossimi giorni, non dovrebbe rientrare nemmeno per la partita col Cagliari, l’ultima prima della sosta di novembre. I rossoneri possono stare tranquilli perché nel frattempo Malick Thiaw non solo ha pienamente recuperato dal problema di fine agosto ma è cresciuto tantissimo: oggi per Fonseca il tedesco è indispensabile perché, oltre ad essere un difensore top, è anche il migliore dei centrali del Milan in costruzione per qualità e per coraggio. Gabbia però è un elemento importante (la coppia con Thiaw potrebbe essere la migliore ad oggi).

Infortunio Gabbia, niente convocazione in Nazionale

Se non dovesse recuperare dall’infortunio in questi giorni, è molto probabile che Gabbia, come detto, non sarà disponibile nemmeno per Cagliari e, di conseguenza, è difficile pensare che Luciano Spalletti possa convocarlo per i prossimi impegni della Nazionale nel mese di novembre.

Il difensore era stato convocato per la prima volta in assoluto in Nazionale maggiore nel mese di ottobre ma, contro Belgio e Israele, non ha avuto la possibilità di debuttare. La convocazione però era stata comunque un grande passo per lui, strameritato, visto che dopo il rientro dal Villarreal è stato nettamente uno dei migliori difensori italiani. Spalletti non lo ha convocato per l’Europeo ma lo ha inserito nelle rotazioni del nuovo corso avviato a settembre. Nelle prossime partite però molto probabilmente non ci sarà per questo problema muscolare che si porta dietro ormai da un paio di settimane. La speranza è che possa recuperare il prima possibile per mettersi a disposizione di Fonseca dopo il rientro dalla sosta: il difensore italiano è troppo importante per il Milan e il suo ritorno è necessario, anche perché il tecnico portoghese ha a disposizione solo quattro centrali ed è fondamentale averli sempre pronti a dare il loro contributo.