Colpo Milan e l’Inter incassa: in arrivo l’ex nerazzurro

I rossoneri pensano all’acquisto del centrocampista italiano: era di proprietà dell’Inter che ha mantenuto una percentuale di rivendita

Il Milan sta vivendo il suo miglior momento in questa stagione, anche più del post derby. Vincere contro il Real Madrid, in Champions League e al Santiago Bernabeu, è stato incredibile, storico: un successo che, fra l’altro, è una grossa opportunità per il passaggio diretto alla prossima fase della competizione europea visto che ora ci saranno 4 partite contro avversari decisamente abbordabili.

Con quattro vittorie su quattro, il Milan potrebbe rientrare fra le prima otto della classifica generale e quindi accedere direttamente agli ottavi della competizione senza Play-Off. Insomma, un’occasione incredibile. Dopo la partita di sabato contro il Cagliari ci sarà la sosta di novembre per gli impegni delle Nazionali. Ci sarà quindi modo e tempo per fare delle valutazioni generale sulla squadra e sulle possibili mosse di mercato nel mese di gennaio, che è sempre più vicino. Se il Milan dovesse recuperare punti in classifica, e quindi rientrare in lotta Scudetto, e andare avanti in Champions League, la società potrebbe pensare di fare qualche investimento per rinforzare ancora di più la squadra e puntare in alto. Fra i possibili obiettivi potrebbe rientrare anche un giovane ex Inter che sta facendo molto bene in Serie A ormai da un paio di anni.

Dall’Inter al Milan, colpo a sorpresa dei rossoneri

Fra i giovani più interessanti del panorama italiano c’è senza alcun dubbio anche Oristanio: l’anno scorso aveva fatto molto bene al Cagliari, in estate è invece passato al Venezia dove, nonostante la grossa fatica che sta facendo la squadra, sta confermando le sue importanti qualità. Il trequartista potrebbe così diventare anche un obiettivo dei rossoneri, che sono alla ricerca di giocatori forti ma anche di giocatori italiani.

Oristanio si è trasferito al Venezia dall’Italia a titolo definitivo in estate per 5 milioni di euro. L’Inter, come è stato annunciato nel comunicato ufficiale, ha mantenuto una percentuale di rivendita dove dovrebbe essere del 30%. Se il Milan quindi dovesse decidere di prenderlo, una parte dei soldi andrebbe nelle casse dei nerazzurri. Ad oggi però il Venezia difficilmente lo lascerà andare; più probabile, invece, una cessione in estate e ad una cifra più alta rispetto a quella di acquisto. Ora la sua valutazione potrebbe aggirarsi intorno ai 10 milioni ma può ancora aumentare. Il Milan potrebbe farci un pensierino serio ma consapevole che ci sono diversi ostacoli da superare.