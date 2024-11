Infortunio Gabbia, quando rientra il difensore del Milan: c’è già la data

Quando rientra Gabbia: svelata l’entità dell’infortunio del difensore del Milan, è stato già deciso il suo ritorno fra i convocati

Il Milan affronterà domani il Cagliari ancora una volta senza Matteo Gabbia. Il difensore italiano si è infortunato dopo la partita contro il Club Brugge e non è più rientrato: ha saltato quindi le partite contro Napoli, Monza e Real Madrid. A queste, come detto, si aggiungerà anche la sfida in Sardegna prima della sosta per gli impegni delle Nazionali.

Gabbia è diventato un elemento molto importante per la difesa rossonera ma non da subito. Infatti è passata qualche giornata di campionato prima del suo debutto in questa nuova stagione di Serie A. Una volta entrato, però, non è più uscito, e il gol nel derby alla quinta giornata contro l’Inter ha elevato ancora di più il suo status. Paulo Fonseca infatti non ne ha più fatto a meno, fino a quando non ha dovuto fare i conti con questo problema muscolare che non gli ha permesso di essere in campo nelle ultime partite. Ma che infortunio ha avuto il difensore rossonero? A rivelarne l’entità è stato stamattina il Corriere dello Sport, che ha svelato anche la data del rientro.

Quando torna Gabbia, svelata l’entità dell’infortunio

Inizialmente, l’infortunio sembrava di poco conto. In realtà gli esami hanno rilevato una lieve lesione al polpaccio. Per questo motivo Gabbia è stato costretto a star fuori per così tanto tempo e non è ancora finita. Infatti il difensore potrà approfittare delle settimane di sosta per recuperare al meglio ed essere così disponibile per Milan-Juventus del prossimo 23 novembre.

Il rientro del difensore è fissato proprio per la partita di San Siro contro i bianconeri. Purtroppo non potrà prendere parte agli impegni della Nazionale: Spalletti lo aveva convocato per le partite di ottobre contro Belgio e Israele ed era probabile una conferma anche per i prossimi match, ma questo infortunio non gli permetterà di andare a Coverciano. Resterà quindi a Milanello a lavorare sul suo pieno recupero, così da essere a disposizione per la Juventus. Il suo rientro è fondamentale perché il Milan ha bisogno di lui. Fonseca in questo momento può contare sulla crescita di Malick Thiaw, anche lui rientrato da un infortunio a fine agosto; anche Tomori sta migliorando (a Madrid ha fatto benissimo) e lo stesso Pavlovic sta pian piano assimilando le richieste dell’allenatore. Gabbia è importante per completare il reparto e permettere al tecnico di scegliere la coppia migliore. Che, ad oggi, potrebbe essere proprio quella con l’italiano in campo e di fianco Thiaw.