@ML – “Theo Hernandez a vita al Milan”: arriva il grande annuncio

Le dichiarazioni su Theo Hernandez non lasciano davvero dubbi. Il giocatore, lo ricordiamo, ha attualmente un contratto in scadenza nel 2026

Il rinnovo di Theo Hernandez non fa certo dormire sonni tranquilli ai tifosi del Milan. Il calciatore anche contro il Real Madrid ha dimostrato tutta la sua immensa classe, ammirata da tutti i top team.

Il rischio di vedere il giocatore altrove non si può chiaramente escludere, ma la volontĂ del francese è quella di legarsi al Diavolo ancora per tanti anni. Anche il Milan – da parte sua – vuole continuare con Theo Hernandez, ma al momento non c’è stato alcun contatto per una offerta ufficiale al giocatore. L’entourage del terzino è in attesa di una proposta concreta per dare il via alla trattativa e per capire fin quanto è disposto a spingersi il club rossonero. Il procuratore di Theo, in una recente intervista, ha escluso di chiedere sugli 8 milioni di euro netti a stagione.

E’ evidente che serviranno, comunque, tanti soldi per riuscire a trovare un’intesa, ma è verosimile che la fumata bianca possa arrivare sui sette milioni di euro, con i bonus. Una cifra davvero importante che lo renderebbe il calciatore piĂą pagato della rosa insieme a Rafa Leao.

Milan-Theo Hernandez, il punto sul rinnovo con Calemme

I tifosi sono dunque in attesa per capire quando la trattativa entrerĂ davvero nel vivo. Per fare il punto della situazione, MilanLive.it, ha contattato Mirko Calemme.

Il giornalista di AS ha dimostrato di conoscere molto bene la questione: “Credo che Theo sia in crescita – ha affermato il collega, commentando la prestazione di Hernandez contro il Real -. Ha fatto una buona partita a Madrid e la sensazione è che presto ci sarĂ un incontro e che le parti si parleranno. Difficile prevedere cosa succederĂ dopo, non lo sa nessuno. So che Hernandez è molto legato al Milan e non escludo che possa rinnovare, a questo punto con un rinnovo a vita. Theo è dal 2019 a Milano e vivrebbe la stragrande maggioranza della sua carriera in rossonero. Serve ovviamente un’offerta importante per un giocatore che ha tante proposte dall’estero. La volontĂ di parlarsi c’è e capiremo a breve fino a quanto vogliano spingersi le due parti”. Non ci resta, dunque, che attendere che l’entourage di Theo Hernandez e il Milan inizino a parlarsi per arrivare il prima possibile a dama. D’altronde lo vogliono davvero tutti.