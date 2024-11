Occhi in casa Venezia, Milan pronto al colpo low cost

Il Milan punta ad un colpo a sorpresa in vista della prossima stagione: occasione low cost dal Venezia per i rossoneri

Una vittoria che passerà, probabilmente, alla storia. La prestazione fornita dai rossoneri in casa del Real Madrid ha lasciato tutti a bocca aperta: un 1-3, quello del Milan di Fonseca, che può riportare grande fiducia nella squadra ma anche tra i tifosi amareggiati dagli ultimi risultati in campionato.

D’altronde la classifica di Serie A non sorride al ‘Diavolo’, già parecchio distante dalle squadre di testa e virtualmente fuori dal discorso Scudetto. Ma la stagione è lunga e quello di Madrid può rivelarsi uno spartiacque fondamentale per il Milan che ha ritrovato brillantezza, consapevolezza e soprattutto Rafael Leao. L’attaccante portoghese è stato decisivo sia nel gol di Morata che nella perla finale firmata da Reijnders. Leao era e rimane un cardine fondamentale di questa squadra, in grado col suo talento – al netto di comportamenti assai discutibili in mezzo al campo – di fare la differenza.

Ad ogni modo, in attesa di scendere tra poche ore in campo per la sfida al Cagliari, l’attenzione della dirigenza di Via Aldo Rossi si affaccia verso il calciomercato. Si valutano le prossime mosse, con l’idea di rinforzare la squadra già nel mese di gennaio semmai ve ne sarà bisogno. In vista dell’estate, però, c’è una sorpresa che i tifosi davvero non si aspettano. Fari puntati in casa Venezia: un’occasione low cost intriga la dirigenza del ‘Diavolo’.

Dal Venezia al Milan: occasione in difesa

La difesa sembra essere uno dei punti deboli del Milan attuale, con le prestazioni soprattutto per vie centrali che stanno deludendo. Da Tomori a Pavlovic, senza dimenticare quell’enorme rimpianto che risponde al nome di Pierre Kalulu e che la Juve riscatterà a fine stagione.

Ecco che Jay Idzes, centrale 24enne che sta facendo benissimo con la maglia del Venezia, potrebbe rappresentare una pedina da non lasciarsi scappare in vista della prossima stagione. Il capitano della Nazionale indonesiana, di origini olandesi, è un centrale forte fisicamente e abile nel gioco aereo, bravo a sfruttare i suoi 190cm di altezza. Sotto contratto con la società lagunare fino al 30 giugno 2027, Idzes potrebbe essere la sorpresa del Milan del futuro, un colpo a costi contenuti che porterebbe certamente qualità alla retroguardia di Fonseca.

L’ex FC Eindhoven ha racimolato fino a questo momento 10 presenze con 1 gol e 878′ in campo, prestazioni convincenti in un campionato complesso come la Serie A. Il Venezia potrebbe cedere all’eventuale richiesta della dirigenza di Via Aldo Rossi davanti ad una proposta da 5-6 milioni di euro: una scommessa che il Milan è pronto a fare da qui ai prossimi mesi. Staremo a vedere.