Rafa Leao scaccia i rumors di mercato: “Siamo una coppia perfetta”

Leao, reduce da una grande prestazione al Santiago Bernabeu, ribadisce la sua felicità a Milano: parole importanti.

Il Milan ha sorprendentemente vinto in casa del Real Madrid e tra i migliori in campo c’è stato senza dubbio Rafael Leao. Finalmente si è reso protagonista di una prova di altissimo livello che lo ha visto sacrificarsi anche in fase difensiva, spesso il suo punto debole.

Anche se non ha segnato, il portoghese è stato protagonista nel secondo gol rossonero (è suo il tiro che Lunin respinge sui piedi di Morata) e anche del 3-1 definitivo (assist a Reijnders). Stava anche per segnare con un colpo di testa su cross preciso di Emerson Royal, però il portiere avversario ha compiuto una grande parata. La sua prestazione è stata ottima e adesso l’auspicio è che ci sia continuità, da parte sua e della squadra in generale. Sabato a Cagliari un primo “test verità”.

Calciomercato Milan, Leao manda un messaggio sul suo futuro

Prima di Real Madrid-Milan stavano già circolando dei rumors di mercato su un eventuale addio di Leao. Era emerso l’interesse del Barcellona, club che da tempo lo segue e che nella prossima estate potrebbe anche farsi avanti per cercare di acquistarlo, se sarà nella condizione economica idonea per sostenere l’operazione.

Com’è noto, nel contratto di Rafa è presente una clausola di risoluzione da circa 175 milioni di euro. Scontato dire che oggi nessuno spenderebbe tale cifra e probabilmente neanche l’estate prossima. Se delle offerte ci saranno, saranno per un importo sicuramente minore. Il Milan non ha mai messo in vendita il giocatore e, forte di un accordo che scade a giugno 2028, non ha alcun timore per il futuro.

Lo stesso portoghese non ha mai chiesto la cessione, nonostante siano trapelate voci inerenti un rapporto non idilliaco con Paulo Fonseca, che in campionato lo ha messo in panchina per tre partite consecutive. La prova offerta contro il Real Madrid, fatta di qualità e sacrificio, testimonia che tra i due non c’è stata alcuna rottura. Normale che Leao possa essere rimasto deluso per le esclusioni, però lui e l’allenatore non hanno mai litigato e Fonseca continua a credere nel suo connazionale.

A scacciare i rumors di mercato intervengono anche le ultime parole di Rafa, che alla presentazione del docufilm Champions of Made in Italy è stato molto chiaro: “L’Italia è il posto perfetto per me. A Milano è una bella città e mi sento a casa. È bello, perché qui puoi imparare e migliorare tanto, restando nella zona di comfort. Cambiare Paese mi ha aiutato a pensare in modo diverso, ora sono un uomo e non più un ragazzo. Penso che io e l’Italia siamo una coppia perfetta“. Il giocatore sta benissimo a Milano e non pensa affatto a un cambiamento.