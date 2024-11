Ufficiale, lascia la McLaren: ribaltone piloti in F1

Addio alla McLaren dopo tanti dubbi: c’è stato finalmente l’annuncio del trasferimento in un altro team di Formula 1.

La griglia del campionato di F1 2025 è quasi interamente definita. È rimasto un solo sedile da assegnare, anche se forse potrebbe liberarsene un altro.

Ovviamente, il posto in bilico è quello di Sergio Perez, che pur avendo un contratto con la Red Bull fino al 2026 sta seriamente rischiando di restare a piedi al termine della stagione. Il suo rendimento è stato molto deludente e i vertici della scuderia di Milton Keynes stanno valutando la situazione. Non a caso, ci sono contatti con la Williams per cercare di ingaggiare il giovane talento argentino Franco Colapinto, anche se qualcuno non esclude che le discussioni possano riguardare Carlos Sainz, annunciato dal team di Grove a fine luglio.

Una situazione da monitorare. Un annuncio ufficiale è atteso anche per il secondo sedile della Racing Bulls. Yuki Tsunoda ha già il posto per il 2025, invece Liam Lawson spera di essere confermato. Il neozelandese dovrebbe restare, anche se i colpi di scena non sono mai da escludere in F1.

F1, addio McLaren: ufficiale il trasferimento del giovane pilota

Chi ha definitivamente sistemato la propria line-up per il Mondiale 2025 è la Sauber, che in questi giorni ha annunciato l’ingaggio di Gabriel Bortoleto. Dopo la firma di Nico Hulkenberg e la decisione di non confermare nessuno della coppia Bottas-Zhou, la scuderia di Hinwil ha deciso di puntare sul 20enne brasiliano.

Bortoleto faceva parte del programma McLaren Driver Development e la scuderia di Woking ne ha ufficializzato l’uscita al termine della stagione 2024. La McLaren era stata titubante di fronte all’ipotesi di perdere un giovane talento come lui, però alla fine ha deciso di liberarlo e di permettergli di coronare il sogno di correre in Formula 1. Il team inglese non poteva offrirgli un posto, avendo già la coppia Norris-Piastri e non lo ha ostacolato.

Il pilota brasiliano è molto promettente: ha vinto il campionato di F3 2023 e adesso è in testa alla classifica della F2. A due gran premi dalla fine ha 4,5 punti di vantaggio su Isack Hadjar, franco-algerino della Red Bull. Vuole arrivare in F1 da campione e darà il massimo per raggiungere l’obiettivo.

Da ricordare che Bartoleto è uno dei giovani gestiti dalla A14, l’agenzia creata da Fernando Alonso per occuparsi di baby piloti. Il due volte campione del mondo di Formula 1 ritiene che il brasiliano abbia il talento per ben figurare in un campionato così impegnativo, crede molto nel suo talento.