Ufficiale Sinner, ora può festeggiare: tifosi al settimo cielo

Esordio sempre più vicino per Jannik Sinner alle Atp Finals di Torino. Oltre ai match ci sarà un altro grande che coinvolgerà l’azzurro alla Inalpi Arena

Tra poco più di ventiquattro ore, Jannik Sinner debutterà alle Atp Finals di Torino, il torneo di fine stagione in cui si affrontano gli otto migliori classificati nella Race ovvero la graduatoria che tiene conto solo dei risultati ottenuti nella stagione in corso.

Sinner, oltre al primo posto nel ranking Atp, è in testa anche alla Race e precede, nell’ordine, Zverev, Alcaraz, Medvedev, Fritz, Ruud, Rublev e De Minaur, gli altri sette tennisti presenti a Torino in un’edizione priva di Novak Djokovic. L’ex numero uno serbo, qualificato grazie alla sesta posizione, ha rinunciato a difendere il titolo vinto lo scorso anno a causa di un infortunio, del quale non ha specificato l’entità.

Sinner è stato sorteggiato nel girone con Medvedev, Fritz e De Minaur, tutti avversari che ha sconfitto in questa stagione in tre delle vittoriose finali. Contro Medvedev e Fritz, Jannik si è imposto all’epilogo dei suoi due trionfi slam all’Australian Open e allo Us Open. Con De Minaur, invece, dopo l’affermazione nel singolare decisivo della finale di Coppa Davis tra Italia e Australia, è arrivata anche quello dello scorso febbraio in finale all’Atp 500 di Rotterdam.

Sinner riceverà un premio ambitissimo a Torino

Sinner debutterà alle Finals contro De Minaur nel match serale (non prima delle 21) di domenica 10 novembre. Successivamente, affronterà martedì 12 uno tra Fritz e Medvedev per poi concludere la prima fase con il terzo incontro di giovedì 14. Due giorni dopo (lo speriamo tutti), sabato 16 novembre, ci sarà la semifinale mentre la finale è in programma domenica 17 alle ore 18.

Nel corso della settimana dedicata alle Atp Finals di Torino, Sinner riceverà alla Inalpi Arena un trofeo importantissimo. Ci riferiamo a quello con cui l’ATP premia il tennista che si è classificato al primo posto del ranking a fine anno.

Indipendentemente dal risultato che otterrà alle Finals, Sinner è già certo di chiudere una stagione memorabile in vetta alla graduatoria. Jannik occupa la prima posizione dallo scorso 10 giugno, dopo il sorpasso su Djokovic avvenuto al Roland Garros. Da allora ha mantenuto il primato, aumentando il divario dagli immediati inseguitori con Alcaraz che, recentemente, è stato superato da Zverev in seconda posizione.

A premiare Sinner sarà l’ex tennista azzurro, Andrea Gaudenzi, presidente dell’ATP. Jannik è certo di rimanere in vetta almeno fino all’Australian Open quando, da campione in carica, comincerà la difesa dei punti ottenuti nel 2024, anno in cui ha vinto gli Atp di Rotterdam, Miami, Halle, Cincinnati e Shanghai oltre allo Us Open. Una permanenza al primo posto del ranking sulla quale tuttavia incombe il pronunciamento del TAS sulla richiesta di squalifica per il noto caso doping formulata dalla Wada.