Fonseca arrabbiato dopo Cagliari-Milan: “Non possiamo prendere tre gol così”

Fonseca deluso dopo il pareggio contro il Cagliari: dopo la vittoria al Bernabeu non pensava che ci sarebbe stato un passo falso.

Milan deludente a Cagliari, 3-3 il risultato finale. Esame non superato dopo il trionfo contro il Real Madrid in Champions League.

Paulo Fonseca a DAZN ha commentato così il pareggio in Sardegna: “Il problema del Milan non è stato con la palla e offensivamente, è stato difensivo. Abbiamo avuto grandi difficoltà sui cross del Cagliari. È mancata aggressività in quei momenti. Ci sono stati 26 duelli aerei, ne abbiamo vinti 8. Non è possibile vincere quando si perde il 69% dei duelli aerei. Anche quando siamo passati a cinque dietro abbiamo perso i duelli aerei. Abbiamo avuto troppe difficoltà“.

L’analisi di mister Fonseca

L’allenatore portoghese non ha molto da dire sulla fase offensiva, è quella difensiva che lo ha deluso pesantemente: “Offensivamente abbiamo delle cose buone, se facciamo tre gol non possiamo perdere la partita. Abbiamo sbagliato difensivamente, abbiamo fatto in passo indietro. Se vogliamo vincere, non possiamo prendere questi tre gol“.

Quando gli viene chiesto dell’eventualità di giocare con un centrocampo a tre, Fonseca risponde così: “Noi giochiamo sempre con un centrocampo a tre. Oggi avevamo Fofana, Reijnders e Pulisic. Il problema non è stato questo, ma la fase difensiva, come abbiamo preso i gol. Abbiamo iniziato prendendo un gol che non possiamo prendere, anche se era fuorigioco. Il secondo è pazzesco… Siamo stati poco aggressivi nei singoli nel contrastare i cross avversari“.

Theo Hernandez molto male a Cagliari, il tecnico del Milan spera che migliori sia lui che il resto del reparto difensivo: “Può fare meglio difensivamente. Stiamo lavorando per correggere delle cose importanti. Tutta la linea difensiva può fare meglio come aggressività e duelli aerei“.

Promossa la prestazione di Francesco Camarda, lanciato titolare a 16 anni: “Non è stato facile per Camarda, ha fatto bene ciò che ha fatto. Sono soddisfatto della sua partita“.

Promosso pure Rafael Leao, autore di una doppietta: “È in un buon momento, ha lavorato e ha aiutato anche difensivamente. È il Leao che vogliamo, decisivo e che aiuta la squadra“: