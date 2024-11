Fonseca lo vuole al Milan: assalto in casa Fiorentina

Il Milan pensa ad un colpo in casa Fiorentina in vista della prossima stagione con Fonseca che lo vorrebbe in rosa per il prossimo campionato.

Torna in campo il Milan di Paulo Fonseca che, dopo la bella vittoria ottenuta sul campo del Real Madrid, affronterà oggi il Cagliari nell’anticipo di Serie A con l’intenzione di andare ad accorciare sulle dirette concorrenti in classifica.

C’è grande entusiasmo in casa Milan per il successo raggiunto sul campo dei campioni d’Europa con la speranza per tifosi e staff che la squadra abbia finalmente trovato il punto di svolta della stagione per avere quella continuità di risultati necessaria al fine di raggiungere i propri obiettivi. Ora è subito tempo di conferme con l’insidiosa trasferta di Cagliari che sarà necessaria per cercare di accorciare in campionato sulle dirette concorrenti. Nel frattempo, però, la dirigenza è al lavoro in sede di mercato ed ha individuato un possibile rinforzo per la prossima stagione.

Milan, nome nuovo per il mercato: piace un big della Fiorentina

Occhi su Dodò della Fiorentina in casa Milan con il terzino destro della squadra viola che sta vivendo una grande stagione agli ordini di Raffaele Palladino. Il laterale brasiliano piace molto a Fonseca che lo vorrebbe in rossonero in vista del prossimo campionato.

Al termine della stagione in corso il Milan saluterà con ogni probabilità Davide Calabria. L’ormai ex capitano del Milan ha vissuto un inizio di campionato molto difficile per via degli infortuni che lo hanno bloccato ed è in scadenza di contratto nel prossimo giugno. Le trattative per il rinnovo sono ferme da tempo e la sensazione è che il classe 1996 possa salutare a costo zero durante la prossima estate.

L’intenzione di Paulo Fonseca è quella di avere una coppia di terzini brasiliani con Dodò che andrebbe a fare il paio con Emerson Royal che con prestazioni solide e disciplinate si sta prendendo il posto da titolare al Milan. Per arrivare al terzino della Fiorentina il Milan potrebbe cercare di abbassare le richieste dei viola con l’inserimento del cartellino di Yacine Adli, ora in prestito alla squadra di Palladino ma autentico faro della squadra toscana.

Il centrocampista francese è in prestito con diritto di riscatto alla Fiorentina che potrebbe trattenerlo versando al Milan una somma di circa 12 milioni di euro. Una cifra alla quale il Milan è disposto a rinunciare riconoscendo ai viola anche circa 5 milioni di euro, oltre al cartellino dell’ex Bordeaux, per assicurarsi Dodò.