Il Milan dimentica Madrid, Leao no: il portoghese convince anche Fonseca

E’ stata una serata amara per il popolo rossonero: il Milan non è andato oltre il pareggio contro il Cagliari, ma Leao risplende

Dal paradiso al purgatorio. Il Milan non riesce a dare continuità ai propri risultati e dopo la grande gioia di Madrid, rovina tutto, pareggiando contro il Cagliari.

I tantissimi errori difensivi hanno chiaramente fatto la differenza in negativo, andando ad oscurare una prova perfetta di Rafa Leao. Stasera, però, va, comunque, sottolineata la grande prestazione del portoghese, che contrariamente a molti suoi compagni, riesce a bissare la prestazione del Bernabeu. Se fosse andata diversamente, ci sarebbero stati centinaia di articoli contro il numero dieci del Diavolo, ma sfortunatamente per molti suoi haters, Leao anche contro il Cagliari ha fatto la differenza.

A Madrid era stato decisivo senza segnare; contro i sardi, invece, ha ritrovato il gol. Una doppietta, che mancava dal 4 giugno 2023: in quell’occasione la vittima fu il Verona. Oggi così Leao raggiunge quota 50 reti in Serie A, chiaramente con la maglia rossonera addosso. Un traguardo importante che non è stato festeggiato nel migliore dei modi. In Sardegna si è spesso scambiato di posizione con Francesco Camarda, giocando tanto centralmente. E’ stato freddo sotto porta ed ha sfruttato al meglio i passaggi illuminanti prima di Tijjani Reijnders e poi di Youssouf Fofana.

Milan, Leao è rinato: esulta Fonseca

Stasera, proprio nessuno può criticarlo e nemmeno Fonseca che non era pienamente soddisfatto della prova del suo connazionale contro il Real Madrid, soprattutto per alcune scelte finali, ma stavolta lo elogia: “Ha capito dove doveva migliorare, stasera è stato decisivo, anche nel difendere con la squadra”.

Parole importanti da parte di Fonseca, arrivate in conferenza stampa, che sottolineano come attorno a Rafa Leao il vento sia davvero cambiato. Il tecnico del Milan ha così precisato come anche in fase difensiva il dieci rossonero stia migliorando, mostrando maggiore voglia di aiutare la squadra. Magari con Leao in campo il Milan la partita contro il Cagliari l’avrebbe pure portata a casa. D’altronde l’ultimo gol dei sardi nasce per una mancata copertura di Noah Okafor. Se l’errore fosse stato del portoghese, in questo momento non si starebbe parlando di altro. Leao, invece, ha fornito una prestazione quasi perfetta, dimostrando di essersi ripreso il Milan. I tifosi possono così sorridere e può farlo chiaramente anche Paulo Fonseca. Il suo lavoro sembra dare i giusti frutti.