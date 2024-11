Il Milan lo prende a gennaio e lo lascia in prestito fino a giugno, che colpo

Dopo la partita contro il Cagliari ci saranno due settimane di stop per i club per via delle partite delle nazionali. Un’occasione per iniziare a studiare le mosse di calciomercato in vista di gennaio.

Il Milan ha ben chiaro in mente quali siano gli obiettivi da raggiungere in vista della seconda parte di campionato ma inizia a pensare anche alle mosse per la prossima stagione.

I rossoneri vogliono dare continuità alla vittoria ottenuta sul campo del Real Madrid e sono alla ricerca dei tre punti in casa del Cagliari. Una partita non semplice per la squadra di Paulo Fonseca che dovrà fare a meno di Alvaro Morata, decisivo in occasione della sfida vinta al Camp Nou. Una volta terminata la partita contro gli uomini di Davide Nicola i rossoneri torneranno a Milano e molti di loro raggiungeranno le proprie nazionali. La dirigenza ne approfitterà per iniziare ad intavolare le trattative e provare a chiudere i primi colpi.

Primo colpo di mercato vicino per il Milan: si chiude subito

Nel mirino del Milan c’è da tempo Mattia Viti. Il difensore dell’Empoli sta vivendo un’ottima prima parte di stagione con la maglia della squadra toscana, risultando spesso tra i migliori in campo e contribuendo in maniera decisiva ad un inizio di campionato di ottimo livello della formazione allenata da Roberto D’Aversa.

Il difensore è arrivato ad Empoli in estate con la formula del prestito con diritto di riscatto dal Nizza. Per assicurarsi a titolo definitivo il cartellino del giocatore, la squadra toscana dovrà versare circa 6 milioni di euro alla società francese. Un riscatto che potrebbe avvenire con largo anticipo considerato il fatto che il valore del calciatore è già nettamente più alto.

L’intenzione del Milan è quella di acquistare il giocatore dall’Empoli dal momento in cui sarà ufficiale il suo acquisto da parte dei toscani. Il club meneghino potrebbe quindi chiudere l’operazione sulla base di 8, 9 milioni di euro già a gennaio lasciando il difensore in prestito all’Empoli fino al termine della stagione per poi riportarlo a Milanello.

Un affare che potrebbe essere facilitato dagli ottimi rapporti che intercorrono tra Milan ed Empoli come dimostrato dagli affari inerenti al passaggio di Colombo e Vasquez in Toscana durante la scorsa estate. L’operazione consentirebbe alla squadra toscana di realizzare immediatamente una plusvalenza riscattando il cartellino del classe 2002 e rivenendolo subito dopo ad una somma più alta.