Leao meglio di Vinicius, il dato è ufficiale

Il portoghese è davanti al brasiliano in una classifica speciale: il Milan si gode il suo numero 10.

La recente trasferta di Champions League a Madrid era un esame molto importante sia per la squadra rossonera. La prestazione convincente e la vittoria per 3-1 testimoniano in modo evidente che tale esame è stato superato a pieni voti.

Contro il Real c’è stato il ritorno di Rafael Leao nella formazione titolare, dopo tre panchine consecutive in campionato. Il portoghese era uno dei giocatori più attesi e non ha fallito. Anzi, è stato autore di una grande prova, condita anche da del sacrificio in fase difensiva. Ha finalmente avuto l’approccio che al Milan gli chiedevano da tempo e che deve continuare ad avere nel resto della stagione. Così può affermarsi definitivamente come campione.

Real Madrid-Milan: la statistica aggiornata su Leao e Vinicius

Anche se gli è mancato il gol, Leao è stato comunque protagonista in occasione del 2-1 di Alvaro Morata (suo il tiro dal quale nasce il gol) e del 3-1 di Tijjani Reijnders (assist). Si è reso pericoloso in più situazioni di gioco e ha dato un contributo davvero importante al successo del Milan al Santiago Bernabeu, espugnato 15 anni dopo l’ultima volta. Allora fu la serata di Alexandre Pato, autore di una doppietta nel 3-2 della squadra guidata da Leonardo, stavolta potrebbe essere stata la partita della svolta per Rafa, anche senza segnare gol.

In Real Madrid-Milan c’era grande attesa di vedere anche il confronto tra Leao e Vinicius. Il brasiliano è rimasto deluso e arrabbiato per non aver vinto il Pallone d’Oro e ci si aspettava una grande prestazione da parte sua. Invece, ha complessivamente deluso. Vero che si è guadagnato il rigore che ha poi realizzato per l’1-1 temporaneo, però non ha brillato al Santiago Bernabeu. Paulo Fonseca è stato anche molto bravo a mettere Yunus Musah sulla fascia destra per contenerlo: la mossa ha funzionato, il nazionale americano è stato super efficace.

Dopo il derby d’Europa, Squawka ha messo in evidenza una statistica molto interessante: Leao è il giocatore che dribbla di più in Champions League. Sono 20 i dribbling riusciti al numero 10 del Milan. Sul podio di questa classifica ci sono anche Morgan Rogers dell’Aston Villa (17) ed Edon Zhegrova del Lille (16). Vinicius è quinto con Savinho (Manchester City) a quota 13, alle spalle anche di Oscar Gloukh del Red Bull Salisburgo (14).