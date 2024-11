Milan, colpo alla Galliani a gennaio: “Vogliono toglierselo dalle scatole”

Colpo alla Galliani per il calciomercato di gennaio: è un affare in tutti i sensi, il Milan dovrebbe almeno provarci

Dopo la partita col Cagliari, per il Milan ci sarà finalmente un periodo di riposo. Arriva infatti la sosta per le Nazionali: in diversi, anche un po’ a sorpresa, resteranno a Milanello durante queste due settimane. Fra questi c’è anche Youssouf Fofana, che Deschamps ha deciso di non convocare per i prossimi impegni della Francia. Out anche Gabbia, ancora infortunato. Da capire come andrà a finire, invece, la questione Morata.

In queste due settimane, Fonseca potrà lavorare per recuperare la condizione migliore di alcuni calciatori. E nel frattempo, sarà tempo di fare qualche valutazione e riflessione in merito alla rosa e ai possibili acquisti da fare nel mercato di gennaio. Che è sempre più vicino. I rossoneri hanno diverse lacune in rosa: manca un vice Fofana, forse un difensore centrale e il solito sostituto di Theo Hernandez. A questi, però, potrebbe aggiungersi anche un’altra necessità: un attaccante. Morata è un grande acquisto, mentre Abraham sta facendo un po’ di fatica, tanto che a Cagliari gioca Camarda dal primo minuto. Fra i possibili obiettivi, c’è un acquisto alla Galliani.

Calciomercato Milan, ritorno di fiamma: è un affare

A parlarne è stato Carlo Pellegatti, ospite di Cronache di Spogliatoio. Il noto giornalista rossonero ha parlato di quello che, secondo lui, dovrebbe essere un acquisto da fare a gennaio. Si tratta di un ritorno di fiamma, una vecchia conoscenza che è stata ad un passo dal Milan in estate per poi fare altre scelte. Scelte che si sono rivelate sbagliate e per questo i rossoneri potrebbero intervenire.

Il riferimento è chiaramente a Joshua Zirkzee: “Se c’era Adrianone Galliani era già qua, senza soldi. Il Manchester se lo vuol togliere dalle scatole: è quello che è successo con Balotelli e Ibrahimovic“. L’olandese sta facendo grandissima fatica al Manchester United, dove ha deciso di trasferirsi in estate dopo che col Milan non c’è stata intesa sulle commissioni col suo entourage. Ora vorrebbe scappare va il prima possibile dall’Inghilterra, dove tra l’altro non c’è nemmeno più Ten Hag, l’allenatore connazionale che lo aveva voluto fortemente. I Red Devils potrebbero decidere di lasciarlo andar via a gennaio al primo offerente, anche a costo di perdere l’investimento fatto in estate (40 milioni al Bologna). Il Milan potrebbe tentare con un prestito con diritto di riscatto, anche se i rapporti con gli agenti dopo la trattativa in estate non sono così rose e fiori. La morale quindi potrebbe essere un ostacolo a questa trattativa, ma è certo che il suo arrivo sarebbe una gran mossa dei dirigenti.