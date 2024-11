Milan, cosa hai combinato? Esonero vicino, panchina ad Allegri

Clamorosa l’ipotesi rilanciata dalla Spagna dopo l’ultima giornata di Champions: Allegri torna ad essere un candidato forte per la panchina

E chi se lo sarebbe mai aspettato. Proprio il Milan, quello stesso Milan che aveva ceduto abbastanza nettamente in casa sotto i colpi del Napoli, ma che in precedenza era stato capace di far suo il derby contro ogni pronostico – considerando soprattutto lo stato di forma dell’epoca – è andato al Bernabeu infliggendo una sonora lezione al Real Madrid.

Oltre all’indubbio prestigio nell’aver espugnato quella che viene considerata forse la fortezza più salda d’Europa, i rossoneri si sono anche rilanciati in classifica, dopo i soli tre punti ottenuti nelle prime tre gare. Sebbene il gruppo allenato da Paulo Fonseca sia ancora in 20esima posizione – fuori quindi dalle prime 8 promosse direttamente agli otatvi, e pericolosamente vicino alla 25esima piazza che esclude da tutto – la strada per il club meneghino appare ora in discesa. Almeno questo direbbe il calendario.

Ad esser stato letteralmente risucchiato nella zona pericolosa della ‘phase‘ è stato invece proprio il Real Madrid di Carlo Ancelotti, che con la sua ex squadra condivide gli stessi punti ma una differenza reti solo leggermente migliore: 9 gol fatti e 7 subiti per le Merengues – attestati per ora in 18esima posizione – , 7 fatti e 6 al passivo per il gruppo rossonero.

La gara di Madrid, che avrebbe potuto aprire un nuovo capitolo nelle ricorrenti crisi del Milan, è stata fatale per la Casa Blanca, già reduce dall’amarissima batosta subita dal Barcellona nel Clasico dello scorso 26 ottobre.

Ancelotti sulla graticola: rispunta il nome di Allegri

Dopo l’abbuffata di trofei dello scorso anno, ci si aspettava ben altro in questa stagione dal club più titolato del mondo. L’arrivo di Kylian Mbappé, arrivato dopo almeno tre anni di insistente corteggiamento, pareva davvero poter essere la ciliegina sulla torta per un gruppo destinato a dominare tanto in Spagna quanto in Europa. Mai previsione fu più contraddetta dai fatti. Almeno rispetto a quanto ha detto il campo finora.

Attardato dalla vetta in campionato, più che balbettante in Champions, il Real Madrid è semplicemente in crisi. La sconfitta casalinga contro il Barcellona non è ancora stata digerita dall’ambiente, soprattutto per le dimensioni della stessa.

Il successivo ko col Milan ha completato l’opera, con la stampa spagnola che si sta scatenando sui nomi dei possibili sostituti di Carlo Ancelotti. Come riportato dal portale ‘Relevo’, ‘il direttivo del club sarebbe scontento dopo gli ultimi risultati negativi e mediterebbe il clamoroso ribaltone sulla panchina: circola anche il nome di Allegri‘, sostiene con decisione la testata sportiva. Insomma, proprio il suo amato Milan potrebbe aver causato a Re Carlo un dispiacere fatale. Magra, magrissima, consolazione sarebbe sapere che al suo posto potrebbe arrivare un tecnico che si è imposto ad alti livelli proprio nel club meneghino…