Show di Liberali, aspettando Camarda: il Milan si gode il suo talento

In attesa di vedere in campo Francesco Camarda, il Milan e i suoi tifosi si stropicciano gli occhi con le giocate di Mattia Liberali

Manca sempre meno all’esordio dal primo minuto di Francesco Camarda. L’attaccante classe 2008 guiderĂ il reparto offensivo del Milan, che affronterĂ il Cagliari alle ore 18.00.

Il giovane bomber, che giocherĂ per la prima volta dall’inizio in Serie A con la maglia rossonera, avrĂ chiaramente tutte le luci dei riflettori puntate addosso, ma non sarĂ certo questa partita a scrivere il suo destino. Camarda da quando è nato ha di fatto bruciato tutte le tappe: questa, però, è la piĂą difficile. Tutti sono dalla sua parte, Paulo Fonseca crede in lui e i compagni sono pronti a supportarlo. I tifosi non stanno nella pelle, ma comunque vada sarĂ un successo. Comunque vada avrĂ tutto il tempo dalla sua parte per diventare grande. D’altronde i 2008 dovrebbero giocare altrove, ma Francesco Camarda ha dimostrato di essere speciale, di essere diverso.

Milan, Liberali torna in Primavera ed è subito spettacolo

E’ speciale anche Mattia Liberali. Il giovane fantasista, del classe 2007, in estate ha stregato chiunque lo abbia visto all’opera. Il calciatore brianzolo ha dimostrato nel corso delle amichevoli di essere pronto a giocare con i grandi.

Qualità e sacrificio a disposizione della squadra, in quella posizione di trequartista, dove ha incantato proprio tutti. Finito il calcio estivo, però, Liberali si è messo a disposizione di Daniele Bonera. Ma con il tecnico del Milan Futuro non sembra essere scattato il feeling giusto e così non sempre ha trovato spazio. Il gol è arrivato comunque, così come le grandi giocate.

Oggi, però, il classe 2007 è tornato ad incantare in Primavera. Così Mattia Liberali ha trascinato la squadra di Guidi al successo contro il Cagliari. Un gol stupendo e poi un assist al bacio per Bonomi. La rete con cui il numero dieci ha sbloccato la partita è davvero d’alta scuola: prima controlla col sinistro, poi spostandosi il pallone col destro elude l’intervento in scivolata del difensore dei sardi, prima di battere in rete con il mancino. Ma la giocata da grande trequartista arriva poco dopo, quando da centrocampo, trova un filtrante davvero illuminante, con cui manda in porta Bonomi, per il gol del due a zero definitivo.