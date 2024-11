Furia Milan, gol Cagliari irregolare: “Vergognoso”

C’è rabbia e frustrazione per il pareggio contro il Cagliari, che manda in soffitta troppo rapidamente la gioia per il successo di Madrid. L’arbitro finisce nel mirino

Non è andato giù il pareggio contro il Cagliari ai tifosi milanisti. I rossoneri, reduci dalla grande impresa al Bernabeu, si sono fatti raggiungere dai sardi negli ultimi minuti. Troppe distrazioni difensive: è inaccettabile subire tre reti, in quella maniera.

Nel mirino sono così finiti tutti gli uomini delle retroguardia, ma non si salva nemmeno Noah Okafor, accusato di non essere nella posizione giusta al momento del terzo centro. Il Milan dunque è costretto a leccarsi le ferite, ma Paulo Fonseca deve iniziare a cambiare passo se non vuole rischiare di star fuori dalla zona Champions League.

I tifosi sono dunque preoccupati, ma non solo dell’atteggiamento della squadra. Ai sostenitori del Diavolo, infatti, non è per nulla piaciuto la direzione arbitrale. Il primo gol del Cagliari, d’altronde, andava annullato e il popolo rossonero si è fatto sentire su X.

Cagliari-Milan, gol da annullare: tifosi furiosi

Gianpaolo Calvarese, così, non ha avuti dubbi a sostenere che la rete non sarebbe dovuta essere convalidata, visto che Luvumbo era in posizione di fuorigioco e ostruisce la linea di visione di Maignan. Dello stesso parere è anche Marelli, che lo ha subito segnalato a DAZN.

Ma la pensano così anche centinaia e centinaia di tifosi. Ecco alcuni tweet:

#CagliariMilan | Sul tiro di #Zortea #Luvumbo, in posizione di fuorigioco, ostruisce la linea di visione di #Maignan. Il portiere rossonero non si butta per effettuare la parata, ma si sposta per cercare il pallone. Il fuorigioco andava sanzionato. pic.twitter.com/bvOYHZeOQE — Gianpaolo Calvarese (@Calvarese_) November 9, 2024

Indovinate quale è stato annullato? pic.twitter.com/XM9Pdm8nTE — Jeki ❤️🖤 (@JekiRossonero) November 9, 2024

#Maignan NON vede arriva la palla.

FUORIGIOCO NETTO di due giocatori

Naturalmente nessuno lo dirà.

Nella Liga NeroAzzurra #Milan #CagliariMilan pic.twitter.com/okeAYGG3D3 — Dr. Tuitter (@DrTuitter) November 9, 2024

Luvumbo in fuorigioco Davanti a Maignan Ma niente, gol regolare Non so chi sia peggio tra Fabbri e gli assistenti al var, vergognoso pic.twitter.com/2JyMtQG8DR — 𝐌𝐚𝐫𝐤 ⚽️ (@xMarkness__) November 9, 2024

“Il fuorigioco di Luvumbo? Boh, stavamo guardando la seconda stagione di Arcane, non saprei Nel dubbio, continuare” pic.twitter.com/YqGIhx9cRf — M4rk (@M4rkPhilips) November 9, 2024

In questo caso il fuorigioco interpretativo non vale, continuiamo a falsare questo campionato. — Simone (@simostu9) November 9, 2024