Il bomber del futuro è italiano: il Milan guarda in Serie A

Il Milan resta a caccia di un nuovo attaccante: occhio alla stella italiana della Serie A, può finire in pole position

La priorità in casa Milan, in questo momento, è tutta rivolta al campo. Chiudere al meglio il 2024 per poi fiondarsi in un anno nuovo, fatto di ambizioni rinnovate e – chissà – anche sorprese in sede di calciomercato. A tal proposito la dirigenza meneghina ha già in mente come e dove operare, tra gennaio e giugno.

Una delle priorità del Milan, in vista della prossima stagione, è sicuramente la firma di un nuovo attaccante. Per mesi la tifoseria rossonera ha sognato un investimento importante, l’acquisto di Joshua Zirkzee. Inseguito, desiderato, sognato e alla fine approdato dopo una lunghissima estate al Manchester United. A fine agosto è arrivato Tammy Abraham che, tuttavia, difficilmente verrà riconfermato dalla dirigenza di Via Aldo Rossi. Il bomber inglese, in prestito dalla Roma, non sta brillando e potrebbe quindi venire rimpiazzato.

D’altro canto, al di là dell’importanza in campo anche e soprattutto dal punto di vista tattico, Alvaro Morata ha bisogno di un’alternativa di spessore. Contro il Cagliari Fonseca si è ritrovato costretto a puntare sul giovanissimo Camarda: è chiaro, dunque, che qualcosa in quella zona del campo non lasci tranquillo l’allenatore lusitano.

Milan stregato: bomber italiano nel mirino

A tal proposito l’ultimissima idea arriva dalla Serie A, con un bomber italiano che sta stupendo e che potrebbe ritrovarsi clamorosamente a vestire la maglia rossonera da giugno 2025. Si parla di Lorenzo Lucca, centravanti dell’Udinese con un passato tra Palermo, Pisa e Ajax.

Proprio i toscani, la scorsa estate, lo hanno ceduto ai bianconeri per 8 milioni di euro: Lucca sta ripagando la fiducia della dirigenza dell’Udinese, segnando con grande continuità e fornendo prestazioni ben al di sopra delle aspettative. A questo punto potrebbe pensarvi anche il Milan. 6 gol in 13 presenze, 863′ in campo in maglia bianconera: numeri che non possono lasciare indifferente la dirigenza del ‘Diavolo’, intrigata all’idea di portare a Milanello il 24enne di Moncalieri.

Lucca potrebbe quindi essere il futuro dell’attacco milanista ma l’Udinese, si sa, è bottega carissima: non sarà affatto semplice trattare per il cartellino del classe 2000 per il quale i friulani potrebbero anche arrivare a chiedere 25-30 milioni di euro. Lo stipendio non sarebbe affatto un problema visto che Lucca, a Udine, percepisce appena 250mila euro a stagione. Staremo a vedere se alla fine Moncada e Furlani decideranno di affondare il colpo italiano per l’attacco del ‘Diavolo’.