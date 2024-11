Il Milan spiazza tutti, il colpo di gennaio arriva dal Napoli

I rossoneri si attivano in vista del calciomercato invernale, possibile rinforzo dagli azzurri: pista sorprendente

Per la parte finale del 2024, il Milan spera di aver trovato finalmente il giusto slancio, per risalire la classifica in Serie A e fare bene anche in Europa. Il club rossonero ha vissuto un avvio di stagione davvero difficile, dal quale, ora, potrebbero esserci i presupposti per venire fuori.

Paulo Fonseca pian piano sta riuscendo a plasmare la sua squadra e rafforzare la sua posizione in panchina, che era sempre stata piuttosto traballante. Dal Diavolo ci si può attendere adesso un rendimento in crescendo, o almeno questa è la speranza dei tifosi, per arrivare a fine anno nella migliore posizione possibile. Prima di intervenire nuovamente sul mercato.

Finora, il rendimento dei nuovi acquisti non è stato entusiasmante e ha offerto alti e bassi. In più, il Diavolo nella rosa attuale ha qualche carenza che andrà colmata, per poter puntare a una seconda parte di stagione da protagonisti e vincere qualcosa di importante. Ecco perché la dirigenza è già al lavoro per capire su quali profili puntare per integrare la squadra. Attenzione a un giocatore del Napoli che può diventare obiettivo concreto.

Milan, colpo a centrocampo dal Napoli: avanti tutta su Folorunsho

In casa azzurra, Michael Folorunsho sta trovando decisamente poco spazio. L’estate del centrocampista è stata assai turbolenta, era finito fuori rosa, per poi essere reintegrato dopo un chiarimento con la società e con Conte.

Pur aggregato regolarmente agli azzurri, Folorunsho è chiuso da una concorrenza assai folta. Conte gli preferisce i vari Lobotka, Gilmour, McTominay, Anguissa e per il giocatore che si era messo in luce lo scorso anno nel prestito al Verona sono rimaste solo le briciole. Tre scampoli di partita in campionato per appena 23 minuti giocati.

Dunque, si può ipotizzare per lui un trasferimento nella sessione invernale e il Milan ci pensa, eccome. Come certo tipo di caratteristiche, nel centrocampo del Diavolo, per il momento c’è il solo Fofana. Un altro giocatore in grado di ricoprire il ruolo di schermo davanti alla difesa e di box to box, capace anche di sganciarsi in avanti all’occorrenza con tanta gamba, servirebbe come il pane. Da capire se il Milan riuscirà a convincere il Napoli a rinforzare una diretta concorrente nella sessione di trasferimenti di metà stagione.