L’attaccante saluta a gennaio: via dal Milan, destinazione scelta

Addio Milanello nel mercato invernale, non sembrano esserci chance di rimanere alla corte di Fonseca: spunta una possibile destinazione.

I tifosi si aspettano uno-due colpi a gennaio, però il Milan deve anche cedere per una questione di liste. L’arrivo di un centrocampista e magari di un terzino sinistro possono essere subordinati proprio a ciò che verrà fatto in uscita.

Sicuramente ci cercherà di piazzare Fodé Ballo-Touré e Divock Origi, che sono totalmente fuori dai piani e che hanno deciso di rimanere nonostante gli fosse già stato prospettato che non sarebbero stati in lista e che avrebbero al massimo potuto giocare con il Milan Futuro in Serie C. Ma c’è anche qualcun altro che rischia il taglio nella finestra invernale del calciomercato: Luka Jovic. Già l’estate scorsa la società aveva cercato di cederlo, però senza successo.

Calciomercato Milan, Luka Jovic verso l’addio

Paulo Fonseca in conferenza stampa ha dichiarato che l’attaccante serbo rientra nel progetto, però un problema fisico lo sta condizionando da settimane. Un limite che gli sta impedendo di dare un contributo alla squadra e che gli ha fatto saltare anche la trasferta di Cagliari. Nonostante la presa di posizione del mister, il giocatore potrebbe concretamente lasciare Milanello nel gennaio 2025.

Normale che Fonseca abbia dichiarato che Jovic non è fuori dalla squadra, però non si opporrà alla sua cessione, soprattutto se nel frattempo Tammy Abraham crescerà e Francesco Camarda dimostrerà di poter fare bene nonostante la giovanissima età. Inoltre, gli farebbe comodo un centrocampista in più, pertanto preferirebbe cedere l’ex di Real Madrid e Fiorentina per fare spazio a un nuovo arrivo.

Per Jovic è fondamentale cercare di guarire al più presto dal problema di pubalgia che lo sta attanagliando, così da essere pronto per una eventuale nuova esperienza. Negli ultimi giorni si è parlato dell’ipotesi Galatasaray, che ha perso Mauro Icardi per il resto della stagione a causa della rottura del legamento crociato del ginocchio destro. A gennaio il club di Istanbul potrebbe sul mercato per prendere un nuovo attaccante, anche ds

Jovic potrebbe essere una buona soluzione, anche perché il Milan dovrebbe accontentarsi di un indennizzo economico limitato pur di cederlo. Il trasferimento al Galatasaray potrebbe essere preso in considerazione dal nazionale serbo, che a Milano sembra chiuso da altri colleghi d’attacco e che anche senza infortunio faticherebbe a trovare spazio.