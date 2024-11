Milan, decisione che spiazza: nessun dubbio sul mercato

Il Milan è sempre più deciso: nessun dubbio sul mercato per il “colpo” da fare a gennaio. Tutti i dettagli

Arriva finalmente la sosta per il Milan, reduce dal clamoroso pareggio di Cagliari. Dopo la storica vittoria di Madrid, i rossoneri non sono riusciti nell’obiettivo di ripetersi in campionato in attesa di recuperare punti su Inter e Napoli, che si sfideranno questa sera a San Siro.

Niente da fare quindi perché a Cagliari finisce 3-3, decisiva la rete di Zappa nei minuti finali. Un grande rammarico per i rossoneri, che erano riusciti a rimontare l’iniziale vantaggio (irregolare) dei sardi e a tornare poi di nuovo avanti dopo il 2-2 (ancora di Zappa). Il gol di Abraham purtroppo non è servito e ora arriva la sosta. Due settimane importanti per recuperare le energie, riordinare le idee e, soprattutto, valutare insieme alla società il lavoro fatto in estate sul mercato. La rosa ha bisogno di rinforzi a gennaio perché ha delle palesi lacune. Eppure, c’è il forte rischio che gli “acquisti” saranno soltanto per via interna.

Non solo Camarda, Fonseca ne promuove un altro

Fofana è un giocatore unico in rosa perché è l’unico con determinate caratteristiche. Tutti sono d’accordo che il Milan dovrebbe prendere un vice e vedremo se a gennaio Furlani e Moncada riusciranno ad accontentare Fonseca e i tifosi. Intanto però si fa spazio l’idea di una “promozione”.

A Cagliari abbiamo visto Camarda dal primo minuto al posto di Morata: è la conferma che Fonseca non si fa troppi problemi a lanciare i giovani. Francesco aveva debuttato anche in Champions League, diventando il più giovane italiano di sempre a farlo. Nel Milan Futuro però ci sono altri giocatori che potrebbero trovare sempre più spazio nei prossimi mesi e fra questi c’è Kevin Zeroli, che potrebbe andare a rinforzare la batteria dei centrocampisti di Fonseca in tempo brevi. Il capitano del Milan Futuro ha un grande potenziale ed è molto duttile: può giocare da trequartista ma, come ha fatto anche in questo inizio di stagione in Lega Pro, può agire anche nei due in mezzo, e quindi diventare una sorta di vice Fofana o Reijnders ma con caratteristiche molto diverse. Insomma, vedremo cosa accadrà ma è necessario che il Milan intervenga anche sul mercato per completare la rosa rossonera. Cardoso del Real Betis, accostato anche durante l’estate, potrebbe essere un’ottima soluzione per dare fiato a Fofana o, addirittura, per comporre una nuova coppia di mediani di altissimo livello e liberare Reijnders in posizione più avanzata.