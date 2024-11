Bocciato il nuovo acquisto, il Milan deve correre ai ripari

Emerge un problema nel Milan con alcuni acquisti che non stanno convincendo come resa e Fonseca ha un problema: la società deve intervenire sul mercato a gennaio

La stagione del Milan continua a vivere momenti di alti e bassi che stanno frenando il cammino della squadra di Paulo Fonseca soprattutto in Serie A. Sabato pomeriggio è arrivato un pareggio per 3-3 a Cagliari che ha portato nuovamente un po’ di malumore e che ha fatto mancare l’avvicinamento alla vetta della classifica. Questo risultato è giunto a sorpresa dopo la bellissima vittoria di Madrid che aveva fatto ben sperare in un momento di ritrovata forma per i rossoneri.

Nel frattempo, la società sta ragionando sia con tutta la dirigenza, compreso Zlatan Ibrahimovic, che assieme a mister Fonseca e al suo staff, su come muoversi nel prossimo mercato di gennaio. Sono infatti emersi dei problemi in merito ad uno degli ultimi arrivi della scorsa estate e adesso la società deve correre ai ripari nella finestra di mercato invernale per provare a sistemare il problema.

Milan, problema in difesa: serve correre ai ripari nel mercato di gennaio con un centrale affidabile

Le tre reti subite in trasferta a Cagliari (più altre due giustamente annullate) hanno messo in evidenza tutte le difficoltà che il Milan sta attraversando a livello di copertura difensiva. La retroguardia di Fonseca continua a non fornire le giuste garanzie e sono tante le partite in cui, proprio a causa di errori nel reparto arretrato, sono stati persi punti preziosi che avrebbero potuto proiettare il Diavolo più in alto in classifica. Il pareggio di sabato in Sardegna è l’ultimo della lista in ordine di tempo

I difensori centrali del Milan, escluso Gabbia che al momento è out per infortunio, non stanno rendendo come auspicato: Tomori è fuori forma da diverso tempo mentre Thiaw commette spesso errori grossolani e infine c’è Pavlovic che – dopo essere arrivato la scorsa estate – si sperava potesse essere un leader del reparto ma finora non lo ha dimostrato e alcuni tifosi hanno già bocciato questo acquisto.

Per tale ragione la società di via Aldo Rossi è chiamata ad intervenire sul mercato di gennaio fornendo a mister Fonseca un difensore più affidabile di quelli che ci sono ad oggi in rosa. Il rischio altrimenti sarebbe quello di continuare a perdere punti tra campionato e Champions League che nella seconda metà di stagione potrebbero diventare determinanti per il raggiungimento degli obiettivi fissati all’interno del club rossonero.